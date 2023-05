Cimici sul balcone: i rimedi per scacciarle

Le cimici sul balcone si allontanano con metodi naturali come alcune piante che non tollerano e che permettono di invadere lo spazio.

Può capitare di essere sul balcone o terrazzo di casa e rendersi conto che accanto vi sono insetti come le cimici, alquanto fastidiosi. Per evitare di ritrovarsi il balcone pieno di questi parassiti, è bene intervenire con rimedi validi ed efficaci che possano allontanarle subito. Scopriamo quali sono questi metodi e come fare.

Cimici sul balcone

Sono insetti che possono trovarsi un po’ ovunque: dalle case dove entrano nel periodo tra settembre e ottobre quando le temperature cominciano a calare e rimangono sino alla primavera. Alcune specie di cimici possono anche insediarsi nel mese di maggio, soprattutto se il clima è ancora fresco, verso la sera.

Sono insetti molto piccoli, ma terribilmente noiosi. Infatti, sul balcone di casa è facile trovarle sul pavimento oppure si depositano sulle finestre o le tende in cerca della luce del sole che dia loro un po’ di riparo e di calore dal momento che fanno fatica a tollerare il freddo e le basse temperature. Possono poi fare il nido in armadi, cassetti o anche nelle intelaiature dei letti.

Sono in grado di depositare fino a un massimo di 400 uova e possono vivere per un paio di anni. Sono alquanto invadenti anche perché possono annidarsi un po’ ovunque, oltre che in casa, anche in giardino. Sul balcone è facile trovarle dal momento che vi sono piante ed erbe che possono infestare all’interno dei vasi.

Cimici sul balcone: come intervenire

Sono insetti maleodoranti e fastidiosi che, giunti sul balcone o il terrazzo di casa, possono infestare le piante dal momento che alcune costituiscono una particolare fonte di attrattiva per le cimici. Questi parassiti possono infatti distruggere determinate piante, anche perché all’interno dei vasi o nei sottovasi vanno a depositare le uova.

Per evitare di avere una invasione di questi insetti, bisogna agire in maniera tempestiva con dei rimedi e metodi altrettanto efficaci e validi. Sono diversi infatti i rimedi soprattutto naturali che permettono di tenere lontano le cimici sia verdi, maggiormente comuni che marroni dal balcone o dalla casa.

L’aglio, per esempio, è un metodo e soluzione considerata alquanto efficace. Per allontanarle, si consiglia semplicemente di piantarne un bulbo in un vasetto sul balcone oppure nebulizzare sulle foglie delle piante una miscela a base di aglio e acqua fatta bollire per impedire la presenza di questi insetti in queste aree della casa.

Si possono anche mettere degli spicchi di aglio vicino alle finestre o alle porte da dove entrano. Un odore non molto piacevole, ma sicuramente efficace per tenerle lontane. Insieme all’aglio, anche la menta è un ottimo repellente e in questo caso è possibile preparare una soluzione oppure aggiungere delle foglie o l’olio essenziale per debellarle naturalmente.

Cimici sul balcone: repellente naturale

Per tenere lontano le cimici sul balcone di casa, sono diverse le soluzioni. Bisogna optare per dei rimedi che non siano invasivi, ma efficaci nel lungo periodo. Il migliore che risponde a queste caratteristiche è Ecopest Home, un dispositivo tecnologico e all’avanguardia che, grazie agli ultrasuoni, permette di non farle avvicinare.

Un repellente che è l’alternativa migliore a pesticidi e veleni dal momento che non causa problematiche o effetti collaterali. Approvato dagli stessi consumatori che lo consigliano per la sua efficacia. Un metodo tecnologico e innovativo che le allontana immediatamente e che non risulta dannoso per esseri umani e animali domestici.

Con questo dispositivo, si ha una casa libera da questi parassiti, ma anche un ambiente sicuro e accogliente per esseri umani e animali domestici poiché totalmente innocuo. Si contraddistingue per un design compatto e contenuto per cui non causa nessun ingombro. Protegge h24 7 giorni su 7 con un raggio di azione che si estende per 250 metri quadrati.

Un dispositivo come Ecopest Home è utile non solo per le cimici, ma anche per altri insetti tra cui scutigere, mosche, termiti e tarme, oltre che per i roditori. Ha un funzionamento semplice e infatti bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per cominciare a esercitare ogni vantaggio e funzione.

Per la sua esclusività e originalità non bisogna ordinarlo nei negozi fisici o siti Internet, ma soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto dove basta collegarsi, inserire i dati personali nel modulo di acquisto per poi ricevere la chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine. In questo modo si usufruisce della promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento anticipato tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere non appena giunge a casa a consegnare il pacchetto.

