Cina, auto cade all'improvviso in un cratere in autostrada

Cina, auto cade all'improvviso in un cratere in autostrada

In Cina un’auto all’improvviso è caduta in un cratere in autostrada, creato probabilmente dalle forti piogge che si sono abbattute sulla regione. Illeso il guidatore.

Cina, auto cade in un cratere in autostrada

In Cina le forti piogge che si sono abbattute sulla regione di Heilongjiang hanno provocato gravi danne alle infrastrutture, tra le quali le autostrade: un’auto infatti è caduta all’improvviso in un cratere, dove prima c’era un ponte.

La scena è stata ripresa da un dash cam montata sulla vettura che correva accanto a quella precipitata nel cratere. Per fortuna il guidatore è rimasto illeso e in seguito i passanti si sono fermati per soccorrere lo sfortunato automobilista.

A bridge along the Harbin-Mudanjiang Highway in China’s Heilongjiang province collapsed after heavy rainfall caused massive flash floods, according to Beijing News. Two cars fell into the river, but no casualties were reported. pic.twitter.com/wfPGKOpWCg — NowThis (@nowthisnews) August 4, 2023

Piogge più intense negli ultimi 140 anni Pechino

La capitale Pechino, colpita da inondazioni devastanti, ha conosciuto negli ultimi giorni le sue piogge più intense in almeno 140 anni, da quando sono iniziate le registrazioni.

Secondo quanto riportano i servizi meteorologici locali, è di almeno 20 persone morte e 19 disperse il bilancio del maltempo che ha colpito il Nord del Paese, sommergendo strade e interi quartieri, ma rimane un conteggio provvisorio.

Il passaggio del tifone Doksuri ha fatto registrare circa 744, 8 millimetri di precipitazioni lo scorso 2 agosto, un valore che secondo gli esperti non si registrava dal 1883.