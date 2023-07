Nella giornata di sabato 1 luglio si è verificata una forte esplosione in una fabbrica chimica nel sud-est della Cina, che ha sollevato enormi ondate di fumo nero e denso.

Cina, esplosione in una fabbrica chimica

Nella giornata di sabato 1 luglio si è verificata un’esplosione in una fabbrica chimica nel sud-est della Cina, che ha sollevato enormi ondate di denso fumo nero. L’esplosione è avvenuta in un impianto di proprietà della società di produzione di olio di silicio, Jiangxi QianTai New Materials, intorno a mezzogiorno, nella città di Guixi, nella provincia di Jiangxi, come riportato dal media statale cinese CCTV. Il video è circolato immediatamente sul social media Weibo, la versione cinese di Twitter, e nel resto del mondo.

Esplosione in una fabbrica in Cina: le cause

I primi rapporti suggeriscono che l’esplosione si avvenuta dopo che l’olio di silicone ha preso improvvisamente fuoco, secondo quanto riportato dalla CCTV. Le autorità stanno indagando a fondo sulle cause dell’incendio che ha scatenato la successiva esplosione. La CCTV ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti e le persone che vivono nelle vicinanze sono state evacuate. I vigili del fuoco sono al lavoro per colmare l’incendio.