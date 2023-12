Il Wide Field Survey Telescope (WFST), telescopio in Cina, ha rilevato la presenza di due asteroidi che potrebbero entrare nell’orbita terrestre.

Due asteroidi potrebbero entrare nell’orbita terrestre

La scoperta arriva dal Wide Field Survey Telescope (WFST), un telescopio situato nella provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, in grado di osservare l’intero cielo dell’emisfero settentrionale. Si tratta di due asteroidi, osservati per la prima volta lo scorso 18 novembre, classificati come Near Earth Asteroids (NEA) per via della vicinanza con il nostro pianeta, ma anche per la possibilità che la loro orbita entri in contatto con quella terrestre.

La conferma è arrivata anche dal Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale, la struttura responsabile di questi fenomeni, che ha confermato la scoperta e stabilito i nomi dei due asteroidi. Si tratta di 2023 WX1 e 2023 WB2, e il primo è stato classificato come un asteroide «potenzialmente pericoloso» per la Terra.

Perché 2023 WX1 è potenzialmente pericoloso

Per essere considerato “potenzialmente pericoloso”, un asteroide deve rispettare determinati requisiti: nello specifico, la distanza minima dall’orbita terrestre deve essere inferiore alle 0,05 unità astronomiche – circa 7,5 milioni di chilometri – mentre il diametro del corpo deve essere di almeno 150 metri.

In questo caso, 2023 WX1 ha un diametro di circa 170 metri, e una distanza attuale di intersezione dell’orbita terrestre di 0,0416 unità astronomiche, e viaggia a velocità molto elevata.