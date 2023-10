La roccia spaziale è stata definita “un sogno per gli astrobiologi“, poiché le analisi preliminari hanno rilevato la presenza di carbonio e acqua, che potrebbero aiutare a spiegare la formazione degli oceani sulla Terra e non solo.

Nasa, l’asteroide Bennu ha rivelato tracce di acqua e carbonio

La NASA ha mostrato i primi campioni di asteroidi consegnati il mese scorso da una navicella spaziale. Si tratta del maggior numero di campioni mai riportati sulla Terra. Scienziati e dirigenti dell’Agenzia spaziale hanno partecipato alla presentazione presso il Johnson Space Center di Houston. La polvere nera e i frammenti provengono dall’asteroide ricco di carbonio chiamato Bennu, distante quasi 60 milioni di chilometri. La sonda OSIRIS-REx della NASA ha raccolto i campioni tre anni fa e li ha poi lasciati sigillati in una capsula quando ha sorvolato la Terra il mese scorso.

La scoperta

I campioni, appartenenti ad un asteroide di 4,5 miliardi di anni fa, contengono tracce di carbonio e acqua, molecole che si pensa costituiscano i mattoni della vita sulla terra. Le scoperte potrebbero aiutare gli scienziati a capire come si è formato il sistema solare e come è nata la vita sul nostro Pianeta. In un evento pubblico molto atteso, l’Agenzia ha fornito uno sguardo preliminare ai campioni rocciosi, spiegando come i primi studi abbiano già dato risultati entusiasmanti. Secondo i ricercatori, infatti, i pezzi di roccia spaziale contengono molecole d’acqua bloccate in minerali di argilla e sono ricchi di carbonio. “Abbiamo scelto l’asteroide giusto. E non solo, abbiamo riportato il campione giusto“, ha detto l’astrobiologo Daniel Glavin, scienziato senior della missione OSIRIS-REx.

Un “sogno” dell’astrobiologia

“Oltre al carbonio, le macerie dell’asteroide contengono acqua sotto forma di minerali argillosi” ha dichiarato l’Amministratore della NASA Bill Nelson. Esiste una teoria secondo la quale gli asteroidi ricchi di carbonio organico e di acqua, simili a Bennu, potrebbero essere stati coinvolti nella fornitura di componenti chiave per il giovane sistema terrestre circa 5 miliardi di anni fa. Potenzialmente è così che si è ottenuta l’acqua dei nostri oceani e alcuni dei composti necessari per dare il via alla vita.