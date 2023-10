Cinema, morto il figlio dell'attore Eka Darville: "Sarà sempre con noi"

Eka Darville, noto attore che ha recitato in serie tv di successo come Power Rangers e Jessica Jones sta affrontando un importante lutto. Il figlio Mana è morto dopo aver combattuto per oltre un anno con un tumore al cervello. Il bimbo, la cui vita è stata spezzata solo a 10 anni, si era sentito male mentre si trovava sulla spiaggia, da lì la corsa contro il tempo per salvarlo, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

Morto il figlio dell’attore Eka Darville: aveva 10 anni

A causa della malattia del figlio, l’attore aveva scelto di sospendere la sua carriera da attore per dedicarsi alle cure. Tramite una campagna di Crowdfunding la famiglia del bambino era riuscita inoltre a raccogliere 700 mila dollari destinati al sostegno delle cure mediche. Ciò ha servito a prolungare la vita del bimbo, infine in queste ultime ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sapere.

La madre di Eka Darville, nel ricordare il nipotino ha dichiarato: “Ci uniamo in questa preghiera perché lui sarà sempre con noi ed è ancora con noi. Potete immaginare la tristezza e il dolore di Eka, Lila e i genitori di Lila, i nonni, me stessa e i suoi fratellini. Ma allo stesso tempo, c’è molta gioia. C’è molta pace. C’è molta tranquillità in casa dopo una lunga lotta durata 463 giorni dall’inizio dell’intera vicenda. E ora è libero. Ora sta danzando nella luce. Lo vediamo tutti, lo sentiamo e so che molti di voi, come me, hanno amato Mana eternamente”.

“Mana ha subito tre interventi chirurgici durissimi”

L’attore, a ottobre 2023, aveva raccontato che il figlio era stato sottoposto a degli interventi delicati e che li avevano portati a viaggiare molto. Ha poi dichiarato: “Otto mesi dopo è ancora con noi e sta ancora combattendo. Abbiamo assistito a miracoli nella vita reale mentre Mana passava dall’incapacità di camminare a fare acrobazie sul letto, arrampicarsi su rocce, nuotare e non solo a uscire dalla sedia a rotelle ma anche a correre senza assistenza”.