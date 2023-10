Il cadavere è stato ritrovato nella notte di lunedì 30 ottobre in Via Claudio, in un parcheggio abbandonato nei pressi dello stadio Maradona.

Morto dopo Napoli-Milano

In base alle prime ricostruzioni la vittima, Antonio Scotto Di Luzio, era un 42enne originario di Bacoli. Nel tentativo di scavalcare per assistere alla partita Napoli-Milan allo stadio Maradona, sarebbe caduto da un’altezza di circa di 20 metri. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 2:20 del mattino, poco distante dal settore ospiti.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il tifoso, sprovvisto di biglietto, abbia cercato comunque di accedere allo stadio scavalcando. Come riportato da Fanpage.it, sembrerebbe che il 42enne fosse insieme ad un secondo uomo che, dopo aver visto la caduta fatale dell’amico, ha desistito. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza dell’impianto partenopeo.

I precedenti

Il tragico incidente che ha coinvolto Antonio Scotto Di Luzio non è il primo. Nel corso degli anni, infatti, gli agenti di polizia sono intervenuti più volte per contrastare i furbetti che provavano a scavalcare. Il cosiddetto “scavalco” viene generalmente punito con un Daspo, ossia con il divieto di accedere agli impianti durante le manifestazioni sportive. Non sempre, tuttavia, questo costituisce un valido deterrente.