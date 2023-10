All’esterno di un McDonald’s di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli è scoppiata una rissa tra giovani, e in seguito sono esplosi anche alcuni spari.

Rissa e spari a Napoli: due feriti all’alba

All’alba di domenica 20 ottobre fuori un McDonald’s in via Palmentola, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, è scoppiata una rissa tra un gruppo di giovani, sfociata poi in spari con arma da fuoco. Nella sparatoria sono rimasti feriti un 24enne e un 22enne, portati entrambi in ospedale.

Il primo è stato trasferito all’Ospedale del Mare in gravi condizioni. L’altro, pestato invece con una mazza, si trova al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, ma non è in pericolo di vita. Intanto i carabinieri indagano sulle cause della rissa.

Altro accoltellamento a Napoli

A Napoli, questa volta in via Diaz, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e ricoverato all’ospedale Pellegrini.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare da parte degli inquirenti, il giovane di origini marocchine, regolare sul territorio nazionale, sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano. Il motivo sarebbe stato davvero futile secondo quanto appreso dalle testimonianze, un sguardo di troppo tra i due, forse con accenni minacciosi, sarebeb alla base dell’aggressione.