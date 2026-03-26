Cinque minori lasciati soli a Trieste dopo la vacanza dei genitori a Sharm el-Sheikh

Una segnalazione da parte di un'insegnante ha portato all'intervento dei Servizi sociali a Trieste dopo che una coppia è partita per Sharm el-Sheikh lasciando i cinque figli minori in casa da soli

Il 26/03/2026 una segnalazione scolastica ha fatto emergere una situazione di possibile abbandono a Trieste: una coppia di genitori ha lasciato la città per una vacanza a Sharm el-Sheikh, mentre i loro cinque figli, tutti minori, sono rimasti nell’abitazione di famiglia. Secondo quanto ricostruito, l’anomalia è stata notata in seguito ai racconti di uno dei bambini e segnalata da un’insegnante ai Servizi sociali del Comune.

Dopo la comunicazione, le autorità locali hanno effettuato un sopralluogo con il Nucleo della Polizia locale e sono state attivate le misure necessarie per la tutela immediata dei minori. I ragazzi sono stati portati inizialmente all’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo per accertamenti sanitari, quindi trasferiti in una comunità del territorio per garantirne la continuità scolastica e la sicurezza.

L’intervento dei servizi e le misure di protezione

La procedura seguita dagli operatori ha previsto l’invio di un’informativa alla Procura dei minori e la ricerca di una collocazione adeguata per i cinque ragazzi. Le operazioni si sono concentrate sulla priorità della tutela fisica e psicologica: verifiche mediche, valutazioni psicologiche e l’individuazione di una comunità in grado di ospitarli tutti insieme per monitorare la frequenza scolastica del più grande, che frequenta un istituto superiore, e dei più piccoli della scuola primaria.

Verifiche sanitarie e accertamenti iniziali

Al Burlo Garofolo i minori sono stati sottoposti a controlli per accertare le condizioni di salute e ricevere eventuali interventi urgenti. L’azione sanitaria è stata finalizzata a stabilire lo stato di benessere fisico e a individuare eventuali necessità di supporto. In questa fase è stata garantita massima riservatezza e il coinvolgimento degli organi competenti per le successive valutazioni amministrative e giudiziarie.

Contesto familiare e dettagli emersi

La famiglia vive in una zona periferica di Trieste. Emerse dalle verifiche che il viaggio era motivato dalla celebrazione di un compleanno e che i genitori avevano documentato la vacanza con post e foto sui social network. All’interno dell’abitazione, oltre ai minori, gli operatori hanno trovato anche animali domestici; il Comune si è attivato per individuare strutture che si occupino della loro custodia e cure, assicurando che non rimangano senza assistenza.

Impatto sulla vita scolastica e sul percorso educativo

Data l’età dei bambini, i servizi hanno cercato una soluzione che consentisse la prosecuzione della frequenza scolastica: la comunità individuata garantisce la possibilità di seguire le lezioni e mantenere una certa continuità educativa. L’aspetto formativo è stato considerato centrale nelle valutazioni degli operatori, insieme al bisogno di stabilità e di un ambiente protetto in questa fase di accertamento.

Prospettive per la famiglia e misure di accompagnamento

L’amministrazione comunale ha informato i genitori delle azioni in corso e ha avviato un percorso genitoriale finalizzato a ricostruire le condizioni per un possibile ricongiungimento, purché siano ripristinati standard di sicurezza per i minori. L’assessore alle Politiche sociali ha sottolineato che l’obiettivo primario resta la serenità dei bambini e che il clima tra le parti è stato descritto come conciliante, senza reazioni aggressive.

Aspetti legali e riservatezza

Le autorità mantengono la massima riservatezza sulle indagini, come previsto nelle procedure che coinvolgono minori. L’informativa alla Procura dei minori apre il percorso giudiziario e amministrativo necessario per valutare eventuali responsabilità genitoriali; nel frattempo il Comune garantisce al contempo la possibilità ai genitori di incontrare i figli in modalità concordate.

Questo caso evidenzia l’importanza della segnalazione tempestiva da parte degli insegnanti e il ruolo cruciale dei servizi territoriali nel proteggere i diritti dei minori. L’episodio a Trieste resta sotto monitoraggio e rappresenta un promemoria su come la comunità, dalla scuola alle istituzioni, possa intervenire per tutelare i più vulnerabili.