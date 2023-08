Cipolla dal 1950 - La nostra, ennesima, storia di successi tutti italiani!

È risaputo che la nostra redazione, quotidianamente, analizza e studia il mercato del commercio “made in italy”, in ogni sua forma! Spesso lasciandoci sorprendere da quelle che sono le imprese artigianali che spiccano, sul territorio nazionale, per aver collezionato grandi conquiste e importanti successi, che rendono il mercato del “made in italy” saturo d’orgoglio.

La politica nazionale per quanto essa cerchi, in un modo o in un altro, di sostenere l’industria del “made in italy”, spetta a chi di quella industria ne fa pane quotidiano mettere sulla propria scacchiera tutti i suoi alfieri.

Per questi motivi e per la nostra storia giornalistica, parliamo oggi di un’importante realtà nazionale, orgoglio della più grande isola italiana, che spicca per tradizione e innovazione, due punti cardini dell’industria moderna, che affiancati l’un l’altro, riescono nell’ardua impresa di dar vita a un prodotto eccellente, con una lunga storia alle spalle. Questo è il caso di una gioielleria che fin dal 1950 si evolve a favore dell’innovazione e del successo, offrendo all’intero territorio peninsulare quel orgoglio di cui va fiero.

In questo articolo, racconteremo il susseguirsi di conquiste della gioielleria Cipolla dal 1950 Gioiellieri, un brand, un’attività commerciale, un laboratorio orafo, un e-commerce, una tradizione che forte di essa stessa si tramuta in pura innovazione.

Fin dal 1950, la gioielleria Cipolla, colleziona riconoscimenti, uno su tutti, il riconoscimento conferitogli direttamente dal Sindaco del capoluogo siciliano come bottega di interesse storico, in quanto, essa, nasce come attività a conduzione familiare, prima dal padre e ora dal figlio Cristian Cipolla, che con il sempre presente supporto della moglie, innovano in maniera all’avanguardistica il settore dell’alta gioielleria e dei beni di lusso italiani, spingendosi ben oltre la soglia del commercio.

La loro storia nasce per mano di un artigiano orafo, Francesco Cipolla.

Il figlio, Cristian Cipolla, racconta, che suo padre, era solo un ragazzo, ma che possedeva grande passione e illimitata determinazione, quando decise di aprire la sua piccola bottega all’interno del centro storico palermitano, in quello che un tempo fu l’antico quartiere degli orafi e argentieri.

Da lì, non solo nacque la storia di Cipolla dal 1950, ma nacque anche la storia di Cristian Cipolla, che da ragazzo, frequentando l’attività del padre, la vide diventare una fiorente attività commerciale e laboratoriale.

Lo stesso, dichiara “ho osservato, ho imparato e oggi, con passione e grande orgoglio, gestisco l’azienda di famiglia nello stesso luogo in cui la fondò mio padre. Con il cuore al passato ma con lo sguardo rivolto verso il futuro, alla ricerca della continua evoluzione, mantenendo, però, ben salde le radici. Nel 2018 la nostra attività imprenditoriale ottenne il riconoscimento di bottega storica, come tessera preziosa nel mosaico palermitano.” Da qui, si evince quanto la passione possa portare avanti un ideale, in quanto è evidente che per loro, il gioiello, non è semplicemente un bene di lusso, ma qualcosa di profondamente intimo, legato alla persona e a chi lo possiede, un simbolo, un racconto di famiglia, un retaggio, testimonianza di un momento indimenticabile e un manifesto esplicito della propria personalità.

“Proprio per questo, i nostri gioielli artigianali, vengono realizzati grazie al frutto di un lavoro di squadra ben coordinato: ci occupiamo personalmente della selezione delle pietre preziose, alla fase di progettazione del gioiello per mano dei nostri designer ed infine alla vera e propria creazione artigianale da parte dei nostri maestri incastonatori e orafi, per sancire un risultato unico, com’è unica la vita di ognuno di noi!”.

Quando la redazione ha scoperto questa storia, non poteva esimersi dal raccontarla, sia per il passato storico culturale che rappresenta il brand e sia per il senso di innovazione tecnologica che esso rincorre.

Cipolla dal 1950 Gioiellieri rappresenta a tutti gli effetti un esempio da seguire, a testimonianza di ciò, ne è il loro portale di vendita online, cipollagioielli.com!

Esso è realizzato in collaborazione con le migliori menti creative, i migliori tecnici di settore e sfruttando le migliori tecnologie presenti oggi nell’universo informatico, dando così vita a questa complessa operazione tecnologica, un insieme di funzioni logico-matematiche che danno vita ad un portale e-commerce dove l’esperienza utente la fa da padrona.

L’interfaccia è semplice ed intuitiva, rappresenta appieno lo stile del marchio, colori armonici che promettono di dare all’utente le stesse sensazioni psico neurali che si percepiscono varcando la soglia di ingresso della storica bottega palermitana, pur trovandosi a migliaia di chilometri dalla stessa sede, restando comodamente seduti sul proprio divano di casa, nella pace del proprio ambiente domestico.

Giunti all’interno di questo premiato portale, si approda su di un’isola dove la professionalità, la cortesia e il benessere del cliente vengono messi al primo posto, dove con agio si è liberi di osservare, documentarsi e scegliere in serenità il proprio desiderio.

Tutto questo è accompagnato dalle migliori piattaforme di sicurezza informatica oggi presenti sul mercato, dei firewall impediscono ad ogni malintenzionato di oltraggiare sia l’orgoglio della gioielleria e sia la serenità dei loro ospiti, il tutto sempre legato a quella forma tanto ricercata di serenità che loro amano offrire alla propria clientela.

Un portale di importanti dimensioni ad elevate prestazioni, seguito e curato, passo passo, da una delle più importanti agenzie di comunicazione e software house palermitane, perché tutto resti in famiglia, dove si lavora a stretto contatto con un team di professionisti che si rapportano quotidianamente sulle migliori scelte da compiere, per dare all’utente un risultato finale che sia sempre ai massimi storici.

Fonte di orgoglio, sono le linee di catalogo contenute all’interno del loro portale e-commerce, che oltre ad essere una vera e propria gioielleria online (dove il brand si presenta al pubblico) è anche quello che viene definito “sito web istituzionale”, dove tutto viene posto su un unico piatto per dare maggiori informazioni possibili agli utenti visitatori e per far sì che il loro racconto ispiri fiducia.

Una fiducia NON data dalla bellezza indiscussa del sito in sé, ma una fiducia data da uomo a uomo, da donna a donna, una fiducia umana, che solo e soltanto l’abbraccio fisico potrebbe restituire.

Giochi emozionanti, per comunicare con chiunque e nella lingua di chiunque.

Tutta questa è la filosofia di una delle attività imprenditoriali d’elite che danno solido valore al “made in italy”, in Italia e nel mondo! Un’imprenditoria fresca, innovativa, leggibile e che sia soprattutto tangibile.

Raccontare le storie è sempre stato tra i nostri punti di forza ma quando una storia parte dal presupposto di essere già storia non è più un semplice racconto ma la testimonianza di qualcosa che da storia si prepara a divenire futuro.

Perché di storia non c’è soltanto quella passata, c’è anche quella presente!

La storia di cui oggi vi abbiamo parlato è qualcosa che va ben oltre il semplice commercio fine a se stesso, qui si racconta in maniera emozionale quello che è il background di un’azienda, indipendentemente dall’evoluzione del mondo, precedendola!