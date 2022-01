Cipro, dieci preti ortodossi rifiutano il vaccino: sono stati sospesi

A Cipro, dieci sacerdoti della Chiesa cattolica ortodossa sono stati sospesi perché si sono rifiutati di somministrarsi il vaccino Covid.

Dieci preti di Cipro contrari al vaccino covid

Dieci sacerdoti, fedeli della Chiesa cattolica Ortodossa di Cipro, sono stati sollevati dal loro incarico.

Il motivo? Si sono rifiutati di vedersi somministrato il vaccino anti-Covid, ed erano fermamente contrari della propria decisione, che però li ha condotti a dover interrompere il loro percorso di guide religiose.

La decisione dell’arcivescovo

La sospensione è avvenuta ad opera di Sua Beatitudine Chrysostomos II, attuale Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta Cipro, in carica dal novembre 2006. Il capo della chiesa cipriota, infatti, è sempre stato uno strenuo sostenitore della vaccinazione e il Santo Sinodo si è espresso pubblicamente a favore.

Ha recentemente annunciato a tutta la diocesi la sua decisione, definendo la scelta di non vaccinarsi come «inaudita». La sospensione è stata disposta per 6 mesi, ma la non-transigenza dell’Arcivescovo fa presagire che se continueranno a mantenere questa posizione, potrebbe diventare definitiva.

A riferire questa notizia è l’Associated Press, agenzia di stampa internazionale, che ha anche aggiunta che la Chiesa cipriota è sulle tracce di alcuni teologi che avrebbero indottrinato e convinto alcuni fedeli a non vaccinarsi.