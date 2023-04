Città di Castello, scontro tra auto e camion lungo la Tiberina: un ferito

Tutto sarebbe accaduto poco fa in territorio del comune umbro di Città di Castello, dove è avvenuto uno scontro tra auto e camion lungo la Tiberina, il bilancio attuale sarebbe di un ferito. Da quanto si apprende sui media regionali poi soccorritori e forze dell’ordine stanno confluendo sul posto dopo il sinistro stradale. Ma cosa è avvenuto e dove?

Scontro tra auto e camion lungo la Tiberina

I media spiegano che è stato temporaneamente bloccato il traffico, in direzione di Orte, lungo la Statale 3 “Tiberina”. Ecco, in quel tratto si è verificato un violento incidente fra un camion e una autovettura. La fonte è quella dell’Anas, che ha segnalato l’impatto al km 119,200, a Città di Castello. Da quanto si apprende una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori del 118. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine, carabinieri e polizia stradale.

Forze dell’ordine al lavoro per i rilievi

Lo scopo è quello di consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Dal canto loro gli operanti in divisa stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Non ci sono ancora notizie certe sulle condizioni di salute della persona ferita, che attualmente è ricoverata in ospedale.