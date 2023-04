L'allenatore del Manchester City tirato in ballo un po' così: Clara Chia ha tradito Piquè con Pep Guardiola? La voce non confermata

Clara Chia ha tradito Piquè con Pep Guardiola? La voce non confermata e le indiscrezioni senza alcuna fonte citano un “nuovo triangolo amoroso” nel calcio da gossip. Il dato, riportato da Il Fatto Quotidiano, è quello per cui Gerard Piquè sarebbe ancora una volta “sotto i riflettori del gossip per un triangolo amoroso”. Shakira è ovviamente fuori dai giochi e in ballo ci sarebbe addirittura la sua attuale compagna Clara Chìa, cioè la donna per cui ha lasciato la cantante.

Clara ha tradito Piquè con Pep Guardiola?

I media spagnoli, in primis El Comercio hanno riferito che “Chià avrebbe tradito l’ex calciatore con Pep Guardiola”, l’attuale allenatore del Manchester City ed ex Barcellona. Vale a dire un ex mister proprio di Piquè. Sempre i media “gossippari” iberici spiegano che non sarebbe stato affatto “un semplice” tradimento, bensì di una vera e propria “relazione segreta” che la ragazza intratterrebbe con Guardiola.

La scappatella del calciatore “con una toga”

Sempre i media locali spiegano che dietro la liason di Chìa ci sarebbe “una scappatella di Piquè con una giovane avvocatessa”. Sono solo voci e quello che rimandano i profili social di Gerard e Clara sembra tutto un altro scenario che non dà molto credito a questi ultimi pettegolezzi sulla coppia.