Piquè contro Shakira e i suoi fan: arriva la replica dell'artista

Gerard Piquè è tornato a scagliarsi contro l’ex moglie Shakira e i suoi fan. La cantante, ovviamente, non ha incassato in silenzio.

Nel corso di una recente intervista, Gerard Piquè è tornato a scagliarsi contro l’ex moglie Shakira. Questa volta, però, l’ex calciatore del Barcellona ha tirato in ballo anche i suoi fan. Partendo dalla canzone che la pop star gli ha dedicato, ha dichiarato:

“Anche per quella canzone non ho affrontato momenti facili nell’ultimo periodo. L’anno passato è stato duro, la mia ex è latinoamericana… tu non sai quello che ho subito sui social network. Di gente che è fan della mia ex compagna, a loro non importa nulla. Quelli non hanno una vita, stanno lì con il telefono in mano. E che importanza posso dar loro? Zero. Non conoscono nulla della vita, sono come dei robot. Li tratto come se fossero degli automi”.