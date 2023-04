Clarissa Marchese: "Aspetto un bimbo enorme, ecco quanto peserà"

Clarissa Marchese si è confessata con i fan dei social e ha svelato alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza, giunta ormai agli sgoccioli.

Clarissa Marchese: il secondo figlio

Clarissa Marchese sta vivendo gli ultimi giorni della sua seconda gravidanza e, attraverso i social, ha confessato ai fan alcuni retroscena in merito al suo secondo bebè in arrivo che, secondo i medici, sarebbe arrivato a pesare già 3,70kg, ossia il peso che aveva la sua prima figlia (Arya) al momento della nascita. La modella ha raccontato che, nel caso dovesse partorire nella data prestabilita, il bambino potrebbe superare abbondantemente i 4 kg, arrivando addirittura ai 4,7 kg.

“Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“, ha affermato ironica. Clarissa ha anche dichiarato di non vedere l’ora che il suo piccolo nasca e ha ammesso che, questa sua seconda gravidanza, si sarebbe rivelata più faticosa del previsto. L’influencer non ha fatto segreto infatti di aver vissuto alcuni problemi all’inizio della gravidanza e per questo avrebbe atteso a lungo prima di dare l’annuncio ai fan.

Lei e suo marito sono più felici che mai di allargare la famiglia e anche la piccola Arya sarebbe impaziente di diventare una sorella maggiore. In tanti sui social hanno fatto le congratulazioni alla coppia e sono in attesa di saperne di più sull’arrivo del loro secondo bebè.