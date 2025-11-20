Clinica Abusiva di Chirurgia Estetica Sequestrata a Roma: Tutti i Dettagli

Recentemente, a Roma, è emersa una situazione inquietante riguardante la salute pubblica. Una clinica estetica è risultata completamente abusiva, offrendo interventi chirurgici ad alto rischio senza le necessarie autorizzazioni. Situata nel quartiere di Viale Palmiro Togliatti, la struttura operava da almeno sei mesi e si rivolgeva esclusivamente a cittadini cinesi, molti dei quali si trovavano in Italia senza documenti.

La scoperta della clinica abusiva

La polizia di Stato, attraverso un’indagine condotta dalla Divisione Amministrativa della Questura di Roma, ha avviato controlli in seguito a un annuncio sospetto pubblicato online. Questo messaggio pubblicizzava interventi di chirurgia estetica invasivi come liposuzioni, mastoplastiche additive e addominoplastiche, con costi che raggiungevano migliaia di euro. I servizi erano offerti anche con un’opzione di trasporto per i pazienti, rendendo l’offerta ancora più allettante per coloro che cercavano di migliorare il proprio aspetto fisico.

Le operazioni a rischio

Durante i controlli, gli agenti hanno scoperto che la clinica disponeva di una sala operatoria attrezzata e di un team medico apparentemente qualificato, comprendente un chirurgo e un anestesista. Tuttavia, la realtà era ben diversa: la struttura non aveva alcuna autorizzazione per effettuare interventi chirurgici di questa portata. Sebbene fosse autorizzata solo per interventi minori, la clinica eseguiva regolarmente operazioni di chirurgia maggiore, che richiedono standard di sicurezza significativamente più elevati.

Il blitz della polizia

Il colpo decisivo è avvenuto in coincidenza con un intervento programmato. All’interno della clinica, gli agenti hanno rinvenuto tutto il necessario per un’operazione di addominoplastica: ferri chirurgici, macchinari per anestesia e medicinali pronti all’uso. Una paziente cinese, già in attesa, era pronta a sottoporsi a un intervento per il quale aveva versato 6.500 euro. La situazione ha sollevato allarmi significativi riguardo alla sicurezza e alla salute dei pazienti, esponendoli a rischi inaccettabili.

Le conseguenze per i pazienti

Una donna, identificata come irregolare sul territorio nazionale, è stata accompagnata presso l’Ufficio immigrazione per la valutazione di un possibile decreto di espulsione. L’operazione condotta dalla polizia ha evidenziato non solo la gravità della situazione, ma anche le condizioni potenzialmente pericolose in cui operava la clinica, privando i pazienti delle necessarie tutele sanitarie.

La chiusura della clinica

In seguito a un blitz delle autorità, la clinica è stata posta sotto sequestro, insieme a tutte le attrezzature e ai medicinali utilizzati. Questa operazione ha ricevuto il placet della magistratura, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nel settore della chirurgia estetica. Gli investigatori hanno confermato che la clinica era attiva da almeno sei mesi, durante i quali ha messo a rischio la vita di numerosi pazienti, eseguendo interventi non autorizzati e senza alcun controllo sanitario.

La vicenda della clinica abusiva di Roma pone interrogativi importanti riguardo alla regolamentazione della chirurgia estetica e alla protezione dei cittadini, specialmente quelli più vulnerabili, come i migranti. Le autorità competenti sono ora chiamate a vigilare più attentamente su strutture simili, affinché episodi analoghi non si ripetano in futuro.