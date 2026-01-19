Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: svelata la verità sulla loro relazione complicata

Clizia Incorvaia, ospite del programma televisivo Verissimo, ha condiviso dettagli sulla sua complessa relazione con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante del gruppo musicale Le Vibrazioni. Durante l’intervista, ha rivelato aspetti intimi e dolorosi della loro vita coniugale, evidenziando le dinamiche tossiche che hanno condotto alla loro separazione.

La situazione si è complicata quando Sarcina ha accusato Clizia di sfruttare l’immagine della loro figlia, Nina, sui social media per fini professionali.

Clizia è stata successivamente prosciolta da queste accuse, dichiarando: “Sono sollevata che la sentenza mi abbia dato ragione”. La madre di Nina ha sempre cercato di proteggere la privacy della figlia, limitando la sua esposizione sui social.

Un matrimonio difficile e mancanza di rispetto

Clizia ha descritto il suo matrimonio con Francesco come un legame segnato da litigi e una profonda mancanza di rispetto. “Non era l’amore che una persona si aspetta”, ha spiegato, aggiungendo di aver affrontato situazioni pesanti e complicate. Ha ricordato un episodio in cui Sarcina le bruciò più di 60 paia di scarpe, un gesto rappresentativo della natura malsana della loro relazione.

Il rispetto e la libertà personale

Secondo Clizia, il rispetto è un elemento fondamentale in ogni relazione. “Quando ho capito che il rispetto era venuto meno, ho deciso di prendere le distanze”, ha affermato. Questa consapevolezza l’ha spinta a chiudere un capitolo difficile della sua vita e a cercare un nuovo inizio. La sua esperienza costituisce un monito per chi si trova in situazioni analoghe, evidenziando l’importanza di rispettare se stessi e di non tollerare comportamenti abusivi.

Le polemiche e il flirt con Riccardo Scamarcio

Durante l’intervista, Clizia ha affrontato anche il tema del presunto flirt con l’attore Riccardo Scamarcio. Sarcina l’ha accusata di tradimento, ma lei ha precisato che, al momento della relazione con Scamarcio, il matrimonio era già terminato. “Ero una donna libera e non ho mai tradito Francesco durante il nostro matrimonio”, ha ribadito con fermezza, sottolineando l’ingiustizia delle accuse ricevute.

Le conseguenze pubbliche

La vicenda ha avuto un forte impatto sulla vita professionale di Clizia. Dopo la diffusione della notizia del suo flirt, ha subito insulti e attacchi sui social media che le hanno fatto perdere opportunità lavorative. “Mi hanno dato della prostituta e ho pianto molto”, ha confessato, evidenziando come la vita pubblica possa influenzare negativamente quella privata. Nonostante le difficoltà, Clizia ha dimostrato una notevole resilienza.

Il futuro e la protezione di Nina

Guardando al futuro, Clizia ha espresso il desiderio di continuare a proteggere la figlia Nina da qualsiasi forma di sfruttamento. La sua priorità rimane quella di garantire un’infanzia serena e lontana dalle polemiche del passato. “Voglio preservare la sua innocenza e non voglio che legga certe cose”, ha affermato, ribadendo il suo impegno come madre. La sentenza che l’ha prosciolta da accuse infondate le ha restituito dignità e tranquillità.

La storia di Clizia Incorvaia rappresenta un esempio di come sia possibile rialzarsi dopo una relazione tossica, affrontando le difficoltà e difendendo i propri diritti e quelli dei propri cari. Con determinazione e forza, Clizia sta costruendo un nuovo capitolo della sua vita, dedicato alla sua famiglia e alla sua crescita personale.