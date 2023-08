Clizia Incorvaia è incinta? E’ questa la domanda più gettonata dopo che la compagna di Paolo Ciavarro ha condiviso una foto che, in molti, hanno giudicato ambigua. L’influencer ha perso la pazienza e ha risposto a tono.

Tramite una serie di Instagram Stories, Clizia Incorvaia ha condiviso alcune foto che la immortalano abbracciata al suo Paolo Ciavarro. L’influencer ha così festeggiato con i fan i primi 3 anni e mezzo di relazione con il padre di suo figlio. Scatti stupendi, che hanno attirato l’attenzione dei fan per un motivo ben preciso: un pancino appena pronunciato. Clizia è incinta? Il toto gravidanza è partito in un lampo.

Clizia, stanca delle voci su una sua presunta gravidanza, ha voluto replicare a tono. Con una serie di Instagram Stories, ha tuonato:

“Fantastici, non posso avere la pancia gonfia da ciclo che mi scrivono: ‘Sei incinta?’. No, sono umana e ho il ciclo come tutte!!! (…) Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un ‘altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo “.

La Incorvaia e Ciavarro non hanno alcuna intenzione di mettere al mondo altri figli. Gabriele e Nina, la bimba che Clizia ha avuto da Francesco Sarcina, sono sufficienti. L’influencer ha concluso:

“Comunque, tranquille, posterò una bella foto post ciclo per farvi vedere la pancia super piatta. (…) Ragazzi questi social vi hanno rovinato la vita. La perfezione non esiste. Hanno rovinato la ‘visione della bellezza’ e il discorso di ‘autostima personale’ a troppe donne che si confrontano con ideali che non corrispondono al reale, tra abuso di photoshop e abuso di chirurgia. (…) Piccola premessa: se fossi ingrassata un chilo non sarebbe un problema. Io credo nello stile di vita sano. Detto ciò, trovo ossessivo da parte di molte donne guardare noi influencer o presunti tali con la lente d’ingrandimento, cercando il ‘difetto cellulite, chili in più, poco seno, troppe tette, etc’, per confrontarsi con stereotipi che non sono assolutamente perfetti. E spesso molte persone si ammalano, perdendo di vista il vero sé, ossia alimentare la propria mente. E invece decidono di andare da chirurghi per essere uguali a ‘se stesse con il filtro’. Donne, veramente siamo alla deriva e alla spersonalizzazione dell’essere”.