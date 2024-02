Codacons contro Fedez: il rapper definito “broccolino”

Continua l’eterna lotta tra il Codacons e Fedez. Ormai, a periodi alterni, l’associazione dei consumatori e il rapper tornano a lanciarsi accuse sui social. Questa volta, il presidente Carlo Rienzi ha definito “broccolino” il marito di Chiara Ferragni.

Dopo che Fedez si è definito “nullatenente” durante un’udienza del 2020, il Codacons ha depositato un esposto alla Guardia di Finanza con la richiesta di indagare sulle società facenti capo al rapper. Federico non ha incassato in silenzio ed è nato l’ennesimo botta e risposta social.

Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha replicato a Fedez con un video affidato a YouTube. Presentandosi in video con un broccolo tra le mani, ha dichiarato:

“So che ti sei un po’ offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza per la rete di società di cui sei azionista, ma se sei nullatenente, che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere, vedrai che non uscirà fuori niente. Attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società non è che puoi dire che sei nullatenente”.