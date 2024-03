L’obbligo a cui ci si riferisce è prescritto dall’articolo 193 del Codice della strada, parla della necessità per un’automobilista di avere sempre questo documento in regola

Guidare in Italia comporta oggi una serie di responsabilità, dal pagamento del bollo auto alla revisione periodica, con le regole che si sono notabilmente irrigidite grazie al nuovo Codice della strada.

Codice della strada, il documento obbligatorio per tutti

Un aspetto cruciale che spesso sfugge è il possesso del documento che può evitare multe salate e disagi: l’assicurazione auto.

L’articolo 193 del Codice della strada sottolinea chiaramente l’obbligo per gli automobilisti di essere sempre in regola con l’assicurazione, un documento fondamentale che copre danni a cose e persone in caso di incidenti stradali. Non averlo può comportare conseguenze finanziarie gravi per un semplice errore di distrazione.

La circolazione di veicoli senza copertura assicurativa è severamente vietata, e la pena per essere scoperti è significativa. Le multe per mancata assicurazione vanno da un minimo di 866 euro a un massimo di 3.500 euro.

Codice della strada, il documento da avere sempre

È essenziale verificare periodicamente la scadenza dell’assicurazione per evitare di circolare senza copertura e rischiare sanzioni pesanti.

La situazione diventa ancora più critica se si viene sorpresi due volte in due anni senza assicurazione: oltre alla multa raddoppiata, si corre il rischio del sequestro del veicolo. Nessuna scusa è accettata, e l’articolo sottolinea l’importanza di essere consapevoli delle scadenze assicurative per evitare conseguenze legali gravi e costose, un monito per tutti gli automobilisti che vogliono evitare guai sulla strada.