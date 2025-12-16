Carabiniere investito da un’auto a Cogne: è grave, donna in arresto per te...

Un carabiniere è rimasto gravemente ferito a Cogne dopo essere stato investito da un’auto elettrica guidata da una donna. L’incidente, avvenuto durante un intervento di soccorso, ha messo in luce le difficoltà e i rischi affrontati quotidianamente dalle forze dell’ordine.

Carabiniere investito da un’auto a Cogne: è grave

Nel tardo pomeriggio del 15 dicembre, a Cogne (Aosta), un carabiniere è stato gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto elettrica lungo una strada regionale.

Come riportato da Aostasera, il militare e un collega erano intervenuti su richiesta di soccorso di una donna di 41 anni, di origine francese, che aveva segnalato problemi al proprio veicolo.

Dopo aver agevolato l’avviamento dell’auto, i carabinieri avevano invitato la conducente a spostarsi in una piazzola per permettere la ricarica della batteria. In quel momento, la donna avrebbe improvvisamente messo in moto l’auto, investendo uno dei militari e tentando di travolgere anche l’altro.

Il carabiniere ferito è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Parini di Aosta, dove è ricoverato in condizioni gravissime e sotto stretta osservazione medica.

Tentato omicidio a Cogne: carabiniere investito da un’auto, donna arrestata

La conducente dell’auto è stata immediatamente arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Dai primi accertamenti sanitari emerge che la donna soffrirebbe di disturbi psichici, mentre ulteriori verifiche giudiziarie chiariranno il suo stato di salute mentale e le eventuali responsabilità penali.

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le motivazioni del gesto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorsi alpini e il personale del 118 per garantire assistenza immediata.