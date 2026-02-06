Questa sera, da programmazione, avrebbe dovuto andare in onda la seconda puntata della nuova fiction “Colpa dei sensi”, con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Mediaset, invece, ha deciso un improvviso cambio di programma, la fiction dunque non andrà in onda. Il motivo e cosa ci sarà al suo posto.

Colpa dei sensi non va in onda: la decisione improvvisa di Mediaset

“Colpa dei sensi” la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik è partita con ottimi ascolti la scorsa settimana e, questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, avrebbe dovuto andare in onda su Canale 5 la seconda puntata. Mediaset, però, ha fatto marcia indietro cambiando programmazione, dunque “Colpa dei sensi” non andrà in onda questa sera ma martedì prossimo, 10 febbraio. Come mai questa decisione? La scelta non è casuale questa sera, infatti, su Rai 1, dalle ore 19.45 alle 23.00, andrà in onda la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, in diretta da San Siro e quindi Mediaset ha preferito evitare la “competizione” tra “Colpa dei sensi” e le Olimpiadi.

Colpa dei sensi non va in onda questa sera: cosa ci sarà al suo posto?

Come visto questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, in prima serata su Canale 5 non andrà in onda la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik, “Colpa dei sensi”, che si sposata a martedì 10. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda l’amata serie Tv turca “Io sono Farah”.