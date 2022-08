Colpi brutali con il martello: chi è Giovanni Padovani, il killer di Alessandra

Quei colpi brutali con il martello per finirla sotto il portico della sua abitazione menati con foga: chi è Giovanni Padovani, il killer di Alessandra

Quei colpi brutali con il martello e l’identità di chi li ha sferrati: ecco chi è Giovanni Padovani, il killer di Alessandra Matteuzzi, il 27enne calciatore arrestato per il femminicidio a Bologna della 56enne sarebbe il compagno della vittima. Padovani sarebbe stato anche modello ed è originario di Senigallia, in provincia di Ancona.

La vittima era stata uccisa nella serata di ieri, 23 agosto, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti in via dell’Arcoveggio, periferia della città.

Chi è il killer Giovanni Padovani

Padovani era già stato denunciato ed allontanato dal giudice da Alessandra, ma non è servito. La polizia spiega che Giovanni è il compagno di “Sandra”, che lui aveva atteso sotto casa e con la quale aveva avviato un violenta lite poi sfociata nel crimine sotto al portico del palazzo, dove l’avrebbe finita a colpi di martello.

Un passato nella nazionale Under-17

Padovani gioca per la Sancataldese: ha fatto due 2 anni alle giovanili del Napoli nel 2013 ed in quel periodo aveva giocato nell’under-17 della Nazionale Italiana, poi in varie squadre di serie D, tra cui il Giarre e il Troina calcio. A Bologna il 27enne ci era arrivato proprio dalla Sicilia con un volo.