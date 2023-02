Colpi di fucile contro un tunisino a Ravanusa: è in gravi condizioni

Agguato a colpi di fucile nei confronti di un ragazzo tunisino di 32 anni.

L’episodio è accaduto nei pressi di un bar nel centro di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Il giovane, in un primo momento non ritenuto in pericolo di vita, è stato ricoverato presso l’ospedale di Canicattì. In seguito è stato traferito presso Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono gravi, in quanto è ricoverato nel reparto di Rianimazione. I carabinieri indagano sulla vicenda; i militari hanno verificato la presenza di telecamere di videosorveglianza, pubbliche o private, nell’area in cui il 32enne è stato ferito.

Tre colpi di fucile sparati alla schiena

Dal quotidiano La Sicilia, si viene a sapere che il 32enne ha ricevuto tre colpi alla schiena. Come già affermato nella nostra introduzione, l’agguato è avvenuto nelle vicinanze di un bar, in piazza Matteotti. L’allarme è stato lanciato in seguito agli spari avvertiti nella zona. É stato richiesto l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza.

Un’autovettura si sarebbe allontanata dopo l’agguato

Secondo quanto emerso dal lavoro degli inquirenti, un’autovettura è stata vista allontanarsi a gran velocità dal luogo dell’agguato.

Non è dato sapere con preicisione quante persone vi fossero all’interno del veicolo. Il ragazzo ferito, ora ricoverato a Palermo, risulta essere regolarmente presente in Italia.