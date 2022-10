Colpita in faccia dal calcio di un cavallo, grave una donna che è stata immediatamente elisoccorsa e condotta nel nosocomio di Padova

In Veneto una donna viene colpita dal calcio in faccia di un cavallo ed è grave. I media locali spiegano che la vittima di quel violento colpo è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso e che le sue condizioni di salute sono molto serie.

Secondo quanto riportato da La Voce di Rovigo una giovane donna verserebbe in gravi condizioni “dopo avere ricevuto un calcio in faccia da un cavallo, nella zona di Barricata, Porto Tolle”. Tutto sarebbe accaduto in un attimo, con l’animale che ha violentemente scalciato all’indietro.

Colpita in faccia dal calcio di un cavallo

Dopo il terribile sinistro, sulla cui dinamica ci sono elementi da chiarire, sono stati immediatamente allertati i soccorsi ed è arrivata sul posto una unità del Suem 118 di Rovigo.

Tutto sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 25 ottobre ed i sanitari hanno immediatamente optato per l’alert all’elisoccorso, che ha trasportato la ragazza, “alla luce della gravità dei traumi subiti, in ospedale a Padova”.

Le condizioni attuali della vittima

Ma come sta la vittima? Sempre secondo quanto riferito nelle ore successive al dramma dai media locali la vittima presenterebbe un quadro clinico serio, anche se la giovane donna, per fortuna, “non parrebbe in pericolo di vita”.