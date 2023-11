Colpita da un ramo nel Modenese: 78enne ricoverata in terapia intensiva

Tragedia nel Modenese, dove una donna è stata colpita da un ramo caduto da un albero: trasportata d’urgenza in ospedale, la 78enne è stata ricoverata in terapia intensiva.

Trasportata d’urgenza all’Ospedale di Baggiovara, sono gravi e allarmanti le condizioni della donna colpita da un ramo caduto da un albero. L’episodio è successo questa mattina intorno alle 9 nel Modenese. La 78enne stava passeggiando in via Guicciardini, a Sant’Antonio di Pavullo, per andare a svolgere le sue quotidiane commissioni.

Si trovava in una zona boschiva quando un ramo è caduto da un albero, colpendola violentemente alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe accaduto a causa del maltempo e del forte vento degli ultimi giorni che avrebbe indebolito gli alberi del bosco. Questa mattina, una leggera raffica di vento potrebbe essere stata sufficiente per provocare la caduta del ramo, che ha colpito la donna.

Ricoverata in terapia intensiva

L’ambulanza è giunta immediatamente sul posto, soccorrendo la donna che è stata trasportata d’urgenza nell’ospedale più vicino attraverso il servizio di elisoccorso. La 78enne è in gravi condizioni con un trauma cranico a causa del ramo che l’ha colpita in testa. Attualmente è ricoverata all’ospedale di Baggiovara nel reparto rianimazione.