Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri fra le vie di Gaggiano, nella zona Ovest dell’hinterland milanese. Una donna di origine brasiliana si è schiantata con la sua auto, senza essere stata colpita da un altro veicolo, contro un albero: lo scontro è stato violentissimo e la 46enne ha perso la vita.

Incidente auto contro albero: lo schianto

Drammatico incidente sulla strada statale 494 di Gaggiano. Erano da poco passate le ore 22:30 quando, per motivi ancora da accertare e in una dinamica che è ancora al vaglio degli inquirenti, una donna di 46 anni è andata a schiantarsi contro un albero a forte velocità. Nel sinistro, secondo le prime informazioni che arrivno, non sarebbe coinvolto nessun altro veicolo: la donna si è schiantata uscendo da una rotonda.

Incidente auto contro albero: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il corpo della brasilana dalle lamiere del suo veicolo. I medici del 118, poi, hanno provato in tutti i modi a rianimarla, ma per la 46enne non c’era già più nulla da fare. La sua Fiat 500 bianca era completamente distrutta e, nello schianto, si era accartocciata su sè stessa non dando scampo alla donna al volante.