Tragedia a Latisana, uccide la moglie con un’accetta e poi si suicida

Un uomo di 80 anni ha infatti ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. La donna sarebbe stata colpita alla testa dal marito con un’accetta, mentre per uccidersi l’80enne avrebbe usato un coltello. Quando i soccorsi sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte di entrambi i coniugi.

Si indaga per femminicidio-omicidio. Il marito, 80 anni, avrebbe infatti prima ucciso la moglie con un’accetta, poi si sarebbe tolto la vita con un coltello. La zona dove è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro al fine di consentire alle autorità di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire cosa sia successo esattamente. Al momento infatti non è chiaro cosa abbia potuto spingere l’anziano a compiere il crimine. Le identità dei coniugi non sono ancora state rese note.