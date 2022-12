Colpito da un proiettile vagante durante una battura di caccia al cinghiale: morto un uomo

L'uomo era con un'altra ventina di persone. Tutti i fucili sono stati sequestrati per individuare l'arma che ha sparato.

S.

V., un uomo di 88 anni di Fermo, è morto a Croce di Casale, nel territorio di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, a causa di un proiettile vagante durante una battuta di caccia al cinghiale.

Il proiettile vagante ha colpito la vittima al torace

S. V. stava partecipando alla battuta di caccia al cinghiale insieme a un’altra ventina di persone quando il proiettile vagante lo ha colpito al torace.

I compagni di squadra lo hanno immediatamente soccorso, per poi lasciarlo alle cure del personale del 118, che però non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Saranno svolti gli accertamenti balistici per determinare l’arma che ha sparato

Sul posto si sono recati anche i Carabinieri della stazione di Comunanza, che hanno identificato i partecipanti alla battuta di caccia ed effettuato i primi accertamenti, proseguiti la mattina successiva all’accaduto.

La salma è stata messa a disposizione della procura di Ascoli Pieceno, che ha aperto un’inchiesta. I fucili di tutti i componenti del gruppo sono stati sequestrati e i necessari accertamenti balistici per determinare quale arma ha sparato saranno effettuati.

