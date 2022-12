Donna uccisa in casa: si indaga sulle cause

Una donna di 41 anni è stata uccisa in casa in provincia di Chieti e si indaga sulle cause ma pare che il marito 39enne abbia confessato il delitto

Ennesimo femminicidio in Italia, una donna di 41 anni è stata uccisa in casa e da quanto si apprende si indaga sulle cause ma pare che a commettere il delitto possa essere stato il marito.

Alcuni media locali spiegano che “subito dopo la tragedia l’uomo, 39 anni, si è costituito”.

Donna uccisa in casa, il marito confessa

Il fatto di sangue si è verificato a Miglianico, in provincia di Chieti e pare che la vittima sia stata colpita da un proietto di pistola. La donna è stata ammazzata in casa con un numero imprecisato di colpi di un’arma da fuoco. Secondo quanto si è appreso, l’omicidio sarebbe avvenuto in ambito familiare e il marito della vittima sarebbe tutt’ora sotto interrogatorio da parte dei carabinieri e del magistrato.

Sul posto carabinieri e Procuratore di Chieti

Sul posto sono arrivati i militari della territoriale ed il procuratore facente funzioni di Chieti, Lucia Campo. I media locali spiegano che il dramma si è consumato nella tarda mattinata, all’interno dell’abitazione di famiglia non lontano dal centro del paese. Lla vittima sarebbe stata centrata da un colpo di pistola, “probabilmente al culmine di una lite”. La vittima, come spiega Chieti Today, aveva 41 anni e lascia due figli.

A confermare la drammatica notizia è il sindaco del paese Fabio Adezio.