Un tentato furto in villa è finito in tragedia a Policiano, in provincia di Arezzo, nella serata di ieri, venerdì 13 febbraio 2026. Uno dei ladri, infatti, è morto dissanguato dopo esseri ferito probabilmente scavalcando la recinzione. Ma ecco i dettagli.

Tentato furto in villa finisce in tragedia: la messa in fuga dei ladri

Ieri sera, venerdì 13 febbraio 2026, un tentato colpo in villa è finito in tragedia. Ma andiamo con ordine. Una banda di tre ladri, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato un colpo in una villa a Policiano, in provincia di Arezzo ma, il proprietario della villa, li ha scoperti e, per farli andare via, avrebbe esploso un colpo di pistola in aria. A questo punto i tre malviventi si sono dati alla fuga ma, per colpa del buio, uno di loro si sarebbe ferito scavalcando la recinzione e sarebbe morto dissanguato poco dopo.

Tentato furto in villa finisce in tragedia: ladro in fuga muore dissanguato

Le indagini su quanto accaduto ieri sera a Policiano sono tutt’ora in corsa ma, secondo le prime ricostruzioni e i primi accertamenti, il ladro morto dissanguato si sarebbe ferito mortalmente tagliandosi mentre scavalcava la recinzione della villa per scappare. Il malvivente si sarebbe lacerato una vena e sarebbe morto a seguito di emorragia. Le indagini sono in corso al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti, si cercano intanto anche gli altri due ladri, fuggiti via.