Per arricciare i capelli corti è bene munirsi di tutto l'occorrente necessario, come forcine, spazzola o pettine per preparare il capello.

I capelli corti si asciugano in maniera rapida e in estate sono l’ideale. Per chi vuole arricciare i capelli corti, nei prossimi paragrafi è possibile trovare vari suggerimenti e metodi per dare volume alla chioma per una acconciatura perfetta in ogni istante. Ecco come fare con la migliore piastra a disposizione.

Come arricciare i capelli corti

Quando si hanno i capelli molto corti, come il taglio a caschetto oppure sfilato, può risultare difficile variare la messa in piega e averli ricci, soprattutto se non si ha molto tempo a disposizione. Una piastra come Arricciacapelli Diamond è sicuramente la soluzione adatta per arricchire il proprio look con qualcosa di nuovo.

In questo modo si conferisce anche al capello corto volume e movimento. Arricciare i capelli corti è davvero molto facile e se si seguono i passaggi e gli step giusti è possibile farlo anche a casa in maniera comoda e pratica, magari con l’aiuto di qualche amica. Per poter fare questo trattamento ai propri capelli, è necessario munirsi del giusto occorrente.

Per una chioma voluminosa e ricca di boccoli, bisogna avere a portata di mano il seguente occorrente, tra cui una spazzola o un pettine, qualche forcina o molletta per capelli oppure degli elastici e anche un arricciacapelli che deve essere ben caldo in modo da avere una piega veloce e ottimale.

Il fatto di avere i capelli corti può essere sicuramente un vantaggio considerando che si impiega molto meno tempo a garantire volume e corposità alla chioma. Molto importante anche trattare il capello con balsamo e shampoo adatto in modo da prepararlo per l’arricciatura.

Come arricciare i capelli corti: consigli

Avendo i capelli corti, bastano davvero poche mosse per realizzare una acconciatura frizzante e voluminosa. Per arricciare i capelli corti, oltre alla piastra come Arricciacapelli Diamond, sono necessari altri accessori e oggetti utili. Prima di tutto, bisogna applicare i capelli corti all’arricciamento usando prodotti come shampoo e balsamo, oltre a una maschera per capelli ricci.

Si divide poi la chioma in varie ciocche con le forcine o mollette. Si può optare per una larghezza di due o tre centimetri per arricciare i capelli corti e ottenere così una piega efficace. Si può anche optare per ciocche di 5 cm per boccoli morbidi.

Bisogna applicare della spuma o gel sui capelli umidi in modo da modellarli. Basta mettere una o due noci di gel sulle mani e applicarlo sui capelli in modo da dare le giuste rifiniture. Un passo importante è sicuramente l’asciugatura da fare con asciugamano e phon.

Mettersi a testa in giù strofinando i capelli con l’asciugamano. Considerando che sono corti, è anche possibile farli asciugare al vento in modo da impiegare meno tempo possibile. Passare poi le dita tra i capelli in modo da definire la piega e applicare una spuma per capelli ricci per una acconciatura perfetta.

Come arricciare i capelli corti: migliore piastra

Per arricciare i capelli corti è utile usare una ottima piastra che aiuti a ridefinire la piega e l’acconciatura. La migliore, consigliata anche dalle consumatrici che ne sono entusiaste è Arricciacapelli Diamond, un prodotto innovativo che permette a ogni donna di avere una perfetta acconciatura dando volume ai capelli ricci.

A differenza di altri prodotti utili per la chioma, protegge i capelli dal calore e dai livelli alti di riscaldamento. I materiali con cui questa piastra è realizzata quali la ceramica ionica e la tormalina donano un effetto crespo per un risultato come dal parrucchiere.

In pochissimi minuti, arriccia i capelli in modo che siano sani, lucenti e splendidi. Protegge dai danni del capello, va bene per qualsiasi capello, non solo quelli lunghi, ma anche i corti. Una piastra senza fili e ricaricabile grazie alla presa USB, con ben 6 livelli di temperatura: dai 150 ai 200°.

E’ definita la migliore piastra arricciacapelli da consumatrici e parrucchieri grazie alla velocità e facilità di utilizzo e all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha dimensioni ridotte, per cui non risulta essere troppo ingombrante. Comodo, pratico e facile da portare con sé anche durante un viaggio. La piastra perfetta per arricciare i capelli e averli come si desidera in poco tempo.

Non ordinabile nei negozi fisici o e-commerce, Arricciacapelli Diamond si acquista sul sito ufficiale del prodotto proprio perché originale ed esclusivo. Basta compilare il modulo con le informazioni personali e inviarlo. Si trova in promozione al costo di 59,90€ compreso il kit in omaggio. Il pagamento è possibile con Paypal, la carta di credito e anche i contanti al corriere direttamente alla consegna.

