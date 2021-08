Come asciugare i capelli con la piastra senza rovinarli

I capelli necessitano di una cura adeguata prima di poter essere asciugati e trattati con una piastra adeguata. Scopriamo insieme come fare.

I capelli possono essere asciugati con la piastra, senza tuttavia danneggiarli, a patto che si utilizzino i prodotti e gli strumenti adatti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto.

Come asciugare i capelli

Se, da un lato, è proprio il calore eccessivo che la piastra genera sui capelli bagnati a danneggiarli, dall’altro lato, fortunatamente, anche il settore della cura e il trattamento dei capelli è stato attraversato da una grossa e graduale rivoluzione, grazie alla quale, nel tempo, abbiamo assistito alla progettazione e realizzazione di piastre per capelli che potessero creare il liscio perfetto, dimezzare il tempo che una persona impiega per la cura dei capelli e, al contempo, che si potessero effettivamente prendere cura dei capelli in profondità.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura dei propri capelli in modo naturale e corretto, utilizzando i prodotti e gli strumenti più adatti alla loro cura

Come asciugare i capelli con la piastra

Prima di individuare la piastra più adatta ai vostri capelli, trattarli in precedenza, in modo corretto, con gli atteggiamenti corretti, è essenziale dato che la cura preliminare dei capelli è la base per una messa in piega liscia perfetta:

lavate i capelli con uno shampoo naturale , privo di agenti chimici che, nel tempo, possono danneggiare i capelli;

, privo di agenti chimici che, nel tempo, possono danneggiare i capelli; applicate sui capelli bagnati un balsamo o una crema districante naturali;

o una crema districante naturali; massaggiate i capelli con un asciugamano , in modo gentile e delicato per eliminare l’umidità in eccesso sulle punte e sui capelli;

, in modo gentile e delicato per eliminare l’umidità in eccesso sulle punte e sui capelli; suddividete i capelli in ciocche e iniziate a passare la piastra su ogni singola ciocca, per almeno un paio di volte.

Come asciugare i capelli: Perfect Hair

Perfect Hair è la prima piastra per capelli in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze di un gruppo di utenti via via più numeroso ed esigente.

Progettata e realizzata con una tecnologia a ioni, Perfect Hair protegge i capelli in profondità, elimina l’umidità in eccesso e, contemporaneamente, liscia i capelli eliminando all’istante l’effetto crespo, per capelli sani e curati, oltre che belli da vedere.

Perfect Hair si compone di:

piastre ioniche

cinque livelli programmabili di temperatura , fino a 210° C in soli due minuti

, fino a 210° C in soli due minuti fori di ventilazione per l’asciugatura dei capelli

Grazie alle sue funzioni e alla sicurezza di utilizzo è considerata la migliore piastra asciugante per capelli del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Perfect Hair è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Perfect Hair è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Perfect Hair è in promozione a 39,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.