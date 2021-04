Come prepararsi al caldo estivo: rimedi casalinghi

Come prepararsi al caldo evitando di soffrire è possibile grazie al miglior rimedio casalingo in commercio.

Sebbene all’estate manchino ancora un paio di mesi, sono tantissimi coloro che stanno pensando a quale rimedio adottare per difendersi dalle temperature scottanti. Ecco alcuni consigli e il miglior rimedio casalingo su come prepararsi al caldo estivo.

Come prepararsi al caldo estivo

Sebbene il caldo e il calore dell’estate possano essere un aiuto per contrastare la pandemia, sono in molti a non tollerarlo per cui cercano di scovare tantissimi rimedi casalinghi e soluzioni naturali per riuscire, almeno, a conviverci. Per affrontare i mesi torridi dell’estate, si consiglia di prepararsi al caldo fin da ora in modo da partire avvantaggiati e sapere cosa fare per riuscire a tollerarlo un po’ di più.

Il caldo arriva all’improvviso senza fare sconti a nessuno e l’unica soluzione è quella di affrontare nel modo migliore le ondate di caldo che inevitabilmente ci saranno con picchi che arriveranno anche a 35-38°. Per difendersi e prepararsi al caldo, entrano in gioco alcune abitudini e accorgimenti da adottare soprattutto per i più piccoli e le persone anziane, molto fragili.

Per fronteggiare questa emergenza, i consigli sono più o meno sempre gli stessi, ma che sicuramente aiutano a stare bene. Prima di tutto, non bisogna uscire nelle ore più calde, ovvero negli orari tra le 11 e le 14 quando il sole picchia maggiormente. Bere moltissima acqua, possibilmente naturale, proprio per idratarsi e pulire l’organismo che, durante i mesi estivi, a causa del caldo, si tende a sudare maggiormente e quindi è importante reintegrarlo con sali minerali.

Rinfrescare la casa aprendo le tapparelle e le persiane soltanto la mattina per poi chiuderle durante la giornata. Infine, munirsi di un condizionatore portatile come Artic Cube che permette di dare un po’ di sollievo al caldo estivo e torrido.

Come prepararsi al caldo: consigli

Quando fa tanto caldo, durante il periodo estivo, coloro che ne soffrono maggiormente, a parte i bambini e i soggetti anziani, sono anche coloro che vivono in grandi città e non hanno molte zone d’ombra in cui riuscire a trovare un po’ di ristoro. I soggetti anziani, soprattutto se con altre patologie, rischiano di andare incontro a colpi di calore, ma anche disidratazione, per cui è bene prepararsi al caldo estivo in modo sano e corretto.

Alcune misure di prevenzione e abitudini da adottare nel proprio stile di vita e comportamento sono un valido supporto per far fronte al caldo estivo. Bisogna limitare l’esposizione alle alte temperature e nel caso di passeggiate oppure di sport da praticare all’aria aperta, è meglio munirsi di protezione, compresa la crema adatta al proprio tipo di pelle, ma anche un cappellino possibilmente con visiera e una bottiglietta d’acqua.

Si raccomanda d’indossare abiti e capi che siano leggeri, traspiranti, possibilmente in fibre naturali in modo da non sentire troppo il calore e il caldo dei mesi estivi. Per rinfrescare l’aria di casa, l’uso del condizionatore da accendere alla temperatura tra i 24 e i 26° può dare sollievo dal caldo. Bagnarsi il viso con acqua fresca oppure la testa con un panno per prevenire le ondate di calore.

Bisogna anche prestare particolare attenzione all’alimentazione consumando alimenti freschi, come frutta e verdura oppure frullati, insomma cibi che dissetino e non siano troppo pesanti. Le insalate di riso sono perfette per stare in forma e prepararsi al caldo estivo che incombe. Sono da consigliare anche i condizionatori portatili da usare in casa.

Il miglior condizionatore portatile

Per prepararsi al caldo estivo nel modo migliore, si consiglia, oltre ai rimedi già menzionati, l’acquisto di un condizionatore portatile senza tubi. Il migliore, tra i tanti apparecchi in commercio, per dare un po’ di sollievo al calore, è sicuramente Artic Cube, un condizionatore compatto, piccolo e senza installazione.

Un mini condizionatore che non ingombra, ma che aiuta a rinfrescare in modo rapido e semplice qualsiasi ambiente della casa in modo d’avere luoghi freschi in cui poter soggiornare. Molto facile da usare perché basta riempire il serbatoio d’acqua, collegarlo all’unità e accenderlo. Consta di tre velocità di ventilazione in modo da regolarlo a seconda delle proprie esigenze e tenere sotto controllo la temperatura.

E’ considerato il miglior condizionatore portatile grazie alla tecnologia proprietaria, alla facilità di utilizzo e al buon rapporto qualità prezzo. Per chi volesse ordinarlo (o per avere maggiori info) può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si basa su un sistema di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. A quel punto, l’acqua evapora e rilascia aria fresca dando un po’ di sollievo dal caldo torrido. Un prodotto ottimale perché raffredda l’ambiente in pochissimo tempo. Inoltre, è sano ed ecologico, senza creare problemi, soprattutto se si hanno dei bambini in casa.

Non usa nessun tipo di gas o refrigeranti chimici. Ha varie funzioni: non solo rinfresca, ma purifica e umidifica al tempo stesso in modo che si possa avere una aria fresca e salubre senza particelle di polvere.

Per l’ordine del prodotto, considerando la sua totale esclusività e originalità, non si ordina nei negozi fisici oppure e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale riempiendo il modulo con i dati e inviando l’ordine. Il condizionatore portatile arriva a casa al prezzo di 69€ con la spedizione gratis, ma ci sono anche altre offerte da valutare. Per il pagamento, si può scegliere tra Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.