Come proteggersi dalle zanzare e dal loro ronzio

Sono considerati tra gli insetti maggiormente comuni del periodo estivo con la loro attività che comincia intorno ad aprile per poi durare per tutta l’estate fino a settembre. Le zanzare sono ospiti non graditi nelle case o in giardino, fastidiose per il loro ronzio. Per tenerle alla larga è possibile affidarsi a vari rimedi e dispositivi elettronici.

Come proteggersi dalle zanzare

I cambiamenti climatici in atto in questo periodo con giornate molto calde e incendi in varie regioni di Italia e non solo sono stati e sono una componente fondamentale dal momento che va ad aumentare la proliferazione di insetti come le zanzare presenti sempre più nelle case e nei giardini oi nei cortili delle abitazioni.

Non è un caso che, infatti, secondo il parere degli esperti, i casi di West Nile siano aumentati. Una patologia che si sviluppa inizialmente come febbre e che è provocata da un virus che viene trasmesso all’uomo proprio da questi insetti. Sono infatti le specie notturne a trasmettere il virus del West Nile, mentre le zanzare tigre sono in grado di sopravvivere anche alla stagione invernale.

La specie di zanzare aedes riesce anche a sopravvivere al caldo umido ed è questa una delle ragioni per cui quest’estate vi è stato un aumento di questi parassiti. Sono ospiti che disturbano sia durante iol giorno che la notte, ma liberarsi da questi insetti può essere più facile di quanto si possa pensare.

Come proteggersi dalle zanzare: consigli

Per proteggersi dalle zanzare e dal loro ronzio fastidioso, oltre che dalle punture che causano, è consigliabile adottare degli stratagemmi che impediscano a questi insetti di poter agire. Prima di tutto, l’uso delle zanzariere è particolarmente garantito in quanto aiuta a tenerle lontane. Basta metterle attorno alle finestre o alle porte per impedirne l’ingresso.

Gli zampironi o le classiche candele profumate agli aromi di citronella o lavanda, ma anche le piante da coltivare in balcone o terrazzo sono sicuramente un supporto a questi insetti. Si possono preparare poi dei repellenti naturali come fondi di caffè o mix di aceto di vino e limone da inserire in un contenitore per poi spruzzarlo nelle aree dove si possono insediare.

Sono insetti le zanzare che non amano molto gli odori particolarmente forti come l’aglio o il timo. Spargersi un po’ di foglie di menta sulle braccia e le gambe impedisce a questi parassiti di avvicinarsi e quindi di evitare le possibili punture o pizzicchi. Si consiglia poi l’uso di spray o stick particolarmente efficaci.

Indossare abiti di colore chiaro e trasparente tende ad attirare meno l’attenzione rispetto alle tonalità di vestiti scuri e quindi è possibile essere al riparo da questi insetti. L’uso poi di dispositivi elettronici come Ecopest Home è sicuramente la soluzione migliore per questo tipo di insetto e per una sua eventuale proliferazione.

Come proteggersi dalle zanzare: miglior rimedio

Per proteggersi dalle zanzare e quindi evitare le punture e la loro presenza in casa, è consigliabile affidarsi, oltre a rimedi naturali, anche a prodotti adatti. A tal proposito, un repellente come Ecopest Home è considerato una ottima soluzione proprio perché, grazie alle sue proprietà, aiuta a liberarsi in modo definitivo da questi insetti.

Un investimento piccolo, ma sicuramente efficace, come dimostrano gli stessi consumatori dalle recensioni sulla pagina ufficiale. Un dispositivo considerato un’alternativa valida a pesticidi e insetticidi che si basa sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che è facilmente catturata e captata da questi parassiti per cui si allontanano rapidamente dall’abitazione.

Una formula assolutamente naturale, priva di qualsiasi effetto collaterale. Un dispositivo che permette di garantire la massima protezione per tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno e della notte. Agisce su una copertura alquanto ampia di 250 metri quadrati per cui sia gli esseri umani che animali domestici sono totalmente al sicuro.

Per chi volesse saperne di più, può collegarsi qui o sulla seguente immagine

Funziona semplicemente collegandolo alla presa di corrente di casa. Si distingue per essere molto piccolo, non ingombrante e adatto da posizionare e portare con sé ovunque. Permette di liberare la casa e il giardino da qualsiasi insetto che possa insediarsi: le mosche, le formiche, le termiti, ma anche le blatte e i roditori.

Silenzioso, quindi non disturba ed è inodore, non emette odori al momento dell’accensione.

Un dispositivo o repellente tecnologico come Ecopest Home non si ordina nei negozi o siti Internet per diffidare delle imitazioni, ma basta collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo per ricevere la telefonata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine provvedendo al pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti di due confezioni a 49,90€.

