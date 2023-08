Zanzare: a quale orario sono più attive e come tenerle a distanza

Il tramonto è il momento in cui le zanzaare tendono ad agire maggiormente e per allontanarle i rimedi naturali sono la soluzione migliore.

Ci sono insetti che sono particolarmente attivi in un certo periodo dell’anno. Si tratta delle zanzare presenti in estate con le alte temperature e la stagione calda. Per evitare una invasione di questa specie, si consiglia anche di fare attenzione all’orario e al momento della giornata in cui sono maggiormente attive e quindi prolifiche.

Zanzare

La stagione estiva e il caldo eccessivo, quindi le temperature particolarmente elevate di questi giorni sono sicuramente il momento in cui gli insetti come le zanzare tendono ad aggirarsi maggiormente. Il caldo, ma anche l’umidità data dal calore e dalla canicola, porta sicuramente questi insetti a farsi sentire maggiormente in questo periodo.

Sono sicuramente un nemico da combattere e in estate risultano essere tra gli insetti maggiormente fastidiosi che esistano in circolazione e presenti in natura. Per questa ragione, è bene fare scorta di qualsiasi rimedio o repellente che permetta così di allontanarle ed evitare che possano entrare in casa oppure agire causando pomfi su braccia e gambe.

Scelgono le loro prede, quindi le persone verso le quali agire in maniera molto attenta. Il motivo che le spinge ad agire verso alcune persone rispetto ad altre dipende da una serie di fattori che riguardano il gruppo sanguigno. Secondo uno studio condotto, sembra che le zanzare prediligano i soggetti con gruppo sanguigno 0 seguiti da quelli con gruppo A.

L’anidride carbonica è un altro fattore che le attira, per cui maggiore quantità se ne produce più rischio che questi insetti si avvicinano. I colori scuri come il nero tendono ad attrarle maggiormente, così come il sudore o l’odore dell’acido lattico che tende a formarsi subito dopo aver fatto sport. Sono fattori a cui è bene fare attenzione.

Zanzare: quando giungono

Come già detto, il periodo estivo, quindi i mesi che vanno tra giugno e settembre, sono quelli dove gli insetti come le zanzare risultano essere maggiormente attivi. Per combatterle e frenare il loro possibile ingresso, è bene anche capire, non solo il periodo, ma anche l’orario. Vi è infatti un periodo della giornata dove sono maggiormente attive.

Ovviamente dipende dal tipo di zanzara dal momento che, a seconda della specie, cambia anche l’orario in cui si possono avvistare e insediare più facilmente. Per quanto riguarda le specie comuni, il momento in cui le temperature cominciano ad abbassarsi e il sole tramonta, è quello maggiormente attivo dove cominciano a insediarsi.

Il tardo pomeriggio è il momento preferito da questi insetti per poter agire. Ci sono però alcune specie di zanzare che preferiscono agire soprattutto la notte o verso l’alba. Coloro che abitano nei pressi di fiumi o di una campagna, quindi habitat ideale per questi insetti, è bene intervenire con rimedi naturali e una disinfestazione per cacciarle.

Zanzare: miglior repellente

Per allontanare le zanzare ed evitare la loro presenza in casa in modo da non essere soggetti di punture, è bene anche capire come tenerle alla larga. I rimedi naturali sono adatti, anche se non hanno una grande efficacia a lungo termine. In tal caso, è bene optare per un repellente non solo efficace, ma anche protettivo a lungo termine.

Si tratta di Ecopest Home, un repellente a ultrasuoni considerato il migliore del settore dai consumatori. Considerato utile per l’ottimo rapporto qualità prezzo, ma anche per le proprietà e i benefici che comporta averlo in casa. Un dispositivo che, tramite gli ultrasuoni, facilmente captati da questi insetti, non li fa avvicinare a casa garantendo un ambiente libero dai parassiti.

Salutare non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici, per via del suo alto fattore di protezione di 24 ore per tutti i giorni della settimana e ha un raggio di azione particolarmente ampio che equivale a 250 metri quadrati. Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché dia i primi risultati.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente naturale, ecologico che non ha impatti sull’ambiente, silenzioso e inodore al momento dell’accensione. Agisce positivamente sia contro le zanzare, ma anche verso insetti quali mosche, scarafaggi, termiti, pesciolini d’argento e roditori.

L’ordine di questo repellente avviene in maniera molto semplice poiché esclusivo e originale non si trova nei negozi fisici o siti online, ma solo sulla pagina ufficiale del prodotto dove il consumatore inserisce i dati personali per essere contattato dall’operatore che andrà a confermare ed evadere l’ordine. Il costo è di 49,90€ per due confezioni di Ecopest Home con pagamento accettabile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere direttamente alla consegna

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.