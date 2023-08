Zanzare in campeggio: come proteggersi ed evitare le punture

Il campeggio è una possibilità di vacanza scelta da molti che amano vivere all’aria aperta e godersi le bellezze della natura. In questo modo si va anche incontro alla presenza e diffusione di insetti come le zanzare che in campeggio sono numerose. Scopriamo come fare ad allontanarle godendosi tranquillamente il periodo di villeggiatura.

Zanzare in campeggio

Il campeggio è un ottimo modo per trascorrere le vacanze. Sono molti, sia nei periodi estivi, ma anche in autunno che approfittano di questi momenti per godersi un po’ di vita all’aria aperta. Peccato che questo periodo coincida anche con la presenza delle zanzare che, durante questo tipo di villeggiatura, sono spesso presenti soprattutto la sera e la notte.

La loro presenza diventa così un problema molto fastidioso, ma anche alquanto comune per molti campeggiatori da affrontare. Chi ama affrontare le vacanze in questo modo, quindi dormendo in tenda, sa molto bene che prima o poi deve affrontare la presenza di qualche insetto e ospite indesiderato che può giungere.

Tra tutti gli insetti presenti in natura, le zanzare sono note per essere gli insetti maggiormente seccanti e disturbatori che possano esistere. Infatti, possono sicuramente rovinare il piacere di campeggiare godendosi così un po’ di aria aperta. Bisogna anche prestare attenzione al luogo e alla zona dove campeggiare.

Per esempio, in alcune località esotiche o tropicali, vi sono delle zanzare di specie diverse che possono trasmettere malattie serie per cui è bene adottare ogni precauzione necessaria onde evitare di essere punti o di incappare in qualche brutta sorpresa.

Zanzare in campeggio: consigli per difendersi

Per evitare che le zanzare in campeggio possano arrivare a pungere o trasmettere malattie come la malaria, soprattutto quelle più pericolose, è bene armarsi e preventivare il tutto con una serie di accorgimenti che si consiglia di adottare. Prima di tutto, si consiglia di munirsi di zanzariere da mettere sul camper o la roulotte evitando così la loro presenza nella tenda.

Dal momento che sono insetti attratti dalla luce delle lampade o delle torce che si accendono la sera, nei luoghi di campeggio, si potrebbe optare per uno spray antizanzare che permette di difendersi dalla presenza di questi insetti. Sul mercato se ne trovano di vari tipi ed è sufficiente fare una ricerca per trovare quello maggiormente efficace.

Considerando che le zanzare sono particolarmente attratte dall’acqua stagnante, non è consigliabile posizionare la propria tenda nei pressi di qualche fiume o lago in quanto si rischia di essere invasi. In tal caso, è meglio optare per un luogo che sia aerato con un po’ di vento o brezza che è in grado di allontanarle.

Gli indumenti da indossare sono altrettanto importanti per difendersi e proteggersi. Quindi, un paio di pantaloni antivento, ma anche un berretto con visiera insieme a maglie a manica lunga da indossare soprattutto la sera permettono di evitare di grattarsi e di essere punti. Ci sono poi candele alla citronella o alla menta che possono essere usate in quanto emanano un profumo che questi insetti non amano particolarmente.

Zanzare in campeggio: migliore soluzione

