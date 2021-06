Come scegliere un pc

Scegliere un personal computer è un passo importante, poiché è uno strumento estremamente utile.

Hai deciso di acquistare un pc ma non sai quale faccia al caso tuo? Non preoccuparti, ti daremo dei consigli che potrebbero esserti molto utili. Devi acquistare il tuo primo personal computer e non sai quale scegliere? Oppure vuoi sostituire il tuo vecchio pc e prenderne uno più performante?

Se non sai che tipo di personal computer acquistare, leggi questo articolo perché ti daremo un po’ di consigli che potranno rivelarsi utili per la tua scelta.

Personal computer fisso o portatile?

La prima domanda che devi porti è: “Per le mie esigenze, è preferibile un computer fisso o un computer portatile?”.

Se utilizzi il personal computer maggiormente quando sei a casa, allora potresti optare per un pc fisso da posizionare nella tua stanza preferita; se, invece, viaggi spesso o vuoi un computer da poter portare ovunque tu voglia, ti conviene scegliere un pc portatile.

I computer portatili si dividono in:

Ultrabook : si tratta di pc estremamente sottili e senza ventola (online si trovano in vendita pc fanless industriali, in quanto l’assenza della ventola genera un sacco di benefici per il computer).

: si tratta di pc estremamente sottili e senza ventola (online si trovano in vendita pc fanless industriali, in quanto l’assenza della ventola genera un sacco di benefici per il computer). Notebook : questo è il pc caratterizzato dall’apertura a ‘scrigno’, nella parte superiore vi è lo schermo mentre in quella inferiore la tastiera.

: questo è il pc caratterizzato dall’apertura a ‘scrigno’, nella parte superiore vi è lo schermo mentre in quella inferiore la tastiera. Notebook due in uno : il monitor e la tastiera, di questa tipologia di pc, si possono staccare così da rendere il display un tablet.

: il monitor e la tastiera, di questa tipologia di pc, si possono staccare così da rendere il display un tablet. Convertibili: è un pc in cui la tastiera può roteare e piegarsi, così da far diventare il display una sorta di tablet; proprio perché la tastiera può piegarsi dietro lo schermo.

I pc fissi si dividono in:

Pc assemblati : le componenti di questo tipo di computer vengono scelte dalla persona che lo acquista.

: le componenti di questo tipo di computer vengono scelte dalla persona che lo acquista. Pc preassemblati : le componenti di questo tipo di computer sono definite dall’azienda che lo produce, cioè si tratta di pc che vengono già venduti completi.

: le componenti di questo tipo di computer sono definite dall’azienda che lo produce, cioè si tratta di pc che vengono già venduti completi. Pc all in one: si tratta di computer che contengono tutte le componenti nella scocca del monitor.

Altre componenti fondamentali

Il pc, ovviamente, non deve essere scelto solo in base al formato; importantissime sono anche altre caratteristiche.

Memoria RAM : maggiore è la sua quantità e più il pc sarà performante.

: maggiore è la sua quantità e più il pc sarà performante. Memoria di massa : in questo caso si può scegliere tra l’hard disk o l’SSD, la seconda è più veloce.

: in questo caso si può scegliere tra l’hard disk o l’SSD, la seconda è più veloce. CPU : più è potente e migliori sono le prestazioni del computer.

: più è potente e migliori sono le prestazioni del computer. Scheda madre: si tratta del principale elemento costitutivo del pc.

Noi ti abbiamo dato solo dei piccoli suggerimenti… adesso tocca a te, buona scelta!