L’ufficialità arriva tramite un comunicato. Nel corso della giornata di ieri, la Commissione europea ha dato il via libera all’erogazione di aiuti finanziari per 118 milioni di euro che andranno all’Autorità nazionale palestinese e che potranno essere utili per il 2024. Ursula von der Leyen commenta con soddisfazione: “Quadruplicato la nostra assistenza umanitaria“.

Commissione Ue, i fondi per l’Autorità palestinese

Nella giornata di ieri, un comunicato ha ufficializzato la decisione presa dalla Commissione Ue. Ben 118,4 milioni di euro sono stati stanziati a beneficio dell’Autorità nazionale palestinese che ne potrà beneficiare sin da inizio 2024. Questi soldi serviranno non solo per pagare stipendi e pensioni del personale amministrativo dell’Anp in Cisgiordania, ma soprattutto per sostenere gli ospedali di Gerusalemme Est e per aiutare le famiglie in difficoltà a Gaza.

Commissione Ue, i fondi per l’Autorità palestinese: il commento

Subito dopo l’ufficialità, arriva anche il commento del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “La situazione a Gaza e in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, è molto preoccupante. Abbiamo già quadruplicato l’assistenza umanitaria a Gaza. Dopo un attento riesame dei nostri fondi, annunciamo anche un aiuto indispensabile per l’Autorità palestinese“. Von der Leyen, poi, prosegue ancora e spiega che: “L’Ue rimane il principale donatore internazionale di aiuti ai palestinesi e stiamo già riflettendo su una più ampia serie di misure a medio termine per il prossimo anno allo scopo di contribuire alla stabilità economica e politica di Gaza e della Cisgiordania, una volta che le condizioni lo consentiranno sul campo, nell’ambito degli sforzi internazionali più ampi volti a ristabilire una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati.”