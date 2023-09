OnlyFans, una creator gira un video in un hotel di Como: il titolare chiede i...

OnlyFans, una creator gira un video in un hotel di Como: il titolare chiede i...

Il titolare dell'hotel di Como ha lamentato di non essere stato avvisato dalla modella di OnlyFans rispetto a quanto sarebbe successo nella camera

L’attrice porno amatoriale Layla aveva scelto un hotel del lago di Como per girare una scena di un filmino hard che avrebbe poi postato su OnlyFans. Nel video in questione, la ragazza aveva un rapporto con due uomini all’interno di una vasca idromassaggio panoramica aperta al pubblico. Il titolare dell’albergo, però, lamenta di non essere stato avvisato di quello che sarebbe successo all’interno della sua struttura.

Como, modella di OnlyFans gira un video hot in un hotel: il titolare chiede i danni

A raccontare la vicenda è stato per primo il quotidiano ‘Il Giorno’. I fatti risalono al 2022, quando la creator aveva deciso di girare il video porno nell’idromassaggio dell’hotel approfittando della bella vista del lago di Como. Il contenuto era stato condiviso su OnlyFans, ma solo ultimamente aveva iniziato a girare sul web, finendo anche sotto gli occhi dei proprietari dell’albergo. “Non sapevamo niente, nessuno ci ha mai chiesto l’autorizzazione né l’avremmo mai concessa” – fanno sapere i proprietari, dopo aver richiesto l’immediata cancellazione del video.

Le motivazioni dietro alla richiesta dei proprietari

Secondo quanto riferiscono i giornali, i proprietari dell’albergo lamenterebbero soprattutto il fatto che la loro struttura risulterebbe riconoscibile da alcuni dettagli che si vedono nel video. Questo crea un danno di immagine all’hotel che ora vuole un risarcimento. I proprietari si sono già affidati ad un avvocato che curerà i loro interessi.