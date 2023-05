Como, invia foto intime al compagno della ex moglie e minaccia la coppia

Como, invia foto intime al compagno della ex moglie e minaccia la coppia

Como, invia foto intime al compagno della ex moglie e minaccia la coppia

Un uomo di 51 anni mandava foto intime dell'ex moglie all'attuale compagno, per poi minacciarli.

Un uomo di 51 anni ha iniziato a perseguitare e minacciare l’ex moglie, anche in presenza delle figlie, arrivando a mandare delle foto intime al suo nuovo compagno.

Como, invia foto intime al compagno della ex moglie e minaccia la coppia

Un uomo di 51 anni, residente a Mariano Comense, è stato sottoposto a misura cautelare con l’accusa di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video intimi della sua ex moglie, a partire dal 2020. L’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e alle due figlie, dopo l’ennesima denuncia. Il 51enne tormentava, perseguitava e minacciava costantemente la ex moglie, anche in presenza delle loro figlie.

Le immagini intime inviate al compagno

Le minacce sono diventate sempre più intense e insistenti, fino ad arrivare alla promessa di diffondere sul web foto e video intimi della donna, realizzati a sua insaputa e inviate al suo nuovo compagno. “Vi ammazzo, te la faccio pagare, tanto se ammazzi qualcuno ubriaco non ti succede niente” sono alcune delle minacce di morte che ha continuato a pronunciare l’uomo.