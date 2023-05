Napoli, minaccia la ex suocera con un coltello, fermato dalla polizia

Minaccia la ex suocera con un coltello dopo essere già stato a casa della ex moglie che però aveva trovato deserta

Attimi di tensione in Campania ed intervento lampo del 113 a Napoli, dove un uomo minaccia la ex suocera con un coltello e viene fermato dalla polizia. Da quanto si apprende il fatto si è verificato nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. A ricevere la chiamata è stata la centrale operativa che ha inviato gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato in Via Sant’Antonio Abate a Napoli.

Minaccia la ex suocera con un coltello

Ma cosa succedeva? Un uomo armato di coltello si trovava fuori casa di una donna ed aveva tutta l’intenzione di entrarvi. I poliziotti sono giunti a razzo sul posto ed hanno udito le urla provenire dallo stabile. Perciò hanno subito raggiunto il piano dell’appartamento interessato. Lì, secondo una nota della Questura, vi era “un uomo in forte stato di agitazione che, brandendo un coltello, ha minacciato la donna affinché aprisse la porta. I poliziotti hanno disarmato l’uomo del coltello con una lama da 12 centimetri e lo hanno bloccato”.

Era già stato a casa della sua ex moglie

Ma chi era l’aggressore? Si trattava dell’ex marito della figlia della donna. Gli agenti hanno accertato anche che l’offender in un primo momento, aveva “raggiunto l’appartamento dove abitava la sua ex moglie ma, non riuscendo ad accedervi, ha raggiunto quello della ex suocera”. Il denunciato, con precedenti, risponderà per atti persecutori.