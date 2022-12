Con la betoniera precipita in una scarpata e muore

Tragedia in Sicilia, dove un uomo muore dopo che con la betoniera precipita in una scarpata.

Terribile fine per un operaio 49enne di Messina vittima di uno spaventoso incidente di cui danno menzione i media isolani. Da quanto si apprende un operaio di 49 anni è morto a Ucria, in provincia di Messina.

Precipita in una scarpata e muore

Secondo il racconto delle testate territoriali il 49enne è deceduto mentre lavorava nel cantiere per un’opera di adeguamento sismico e idrogeologico. Ma cosa è successo di preciso? Pare che l’uomo sia uscito fuori strada con una betoniera, perdendo definitivamente ed irrimediabilmente il controllo del grosso mezzo a finendo in una scarpata.

Purtroppo l’urto è stato fatale e la vittima è morta sul colpo, da quanto si apprende.

Vittima originaria dell’Agrigentino

Il 49enne deceduto era originario di Favara, nell’Agrigentino, ed era impiegato in una ditta privata. La società in questione eseguiva “i lavori appaltati dalla struttura per il dissesto idrogeologico”. I media riferiscono anche che dopo il tremendo incidente ed il recupero della stessa in cordata notturna la salma dell’operaio è stata trasferita a Patti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia locale unitamente al personale della Asl, dato che tecnicamente quella occorsa al 49enne è di fatto una morte sul posto di lavoro.