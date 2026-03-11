I batteri potrebbero aver viaggiato (e potrebbero viaggiare ancora) nello spazio “grazie” agli asteroidi. Può essere questo il motivo per cui il batterio detto Conan è arrivato sul nostro pianeta.

Conan, il batterio indistruttibile che arriva da Marte: è arrivato sulla Terra grazie a un meteorite?

Il Deinococcus radiodurans, chiamato il batterio Conan, è conosciuto già da tempo dagli scienziati. Si tratta di un batterio indistruttibile, che ha nei suoi punti forza la resistenza a radiazioni fortissime, al freddo estremo, al caldo, al secco ma anche al vuoto. Ma, da dove arriva? Forse, questo batterio indistruttibile arriva proprio da Marte. Come ha fatto a giungere sulla Terra? Secondo le ultime ricerche degli scienziati della John Hopkins University i batteri potrebbero aver viaggiato, e viaggiare ancora, nello spazio “prendendo un passaggio ” da asteroidi e meteoriti. In pratica i batteri su meteoriti o altri corpi celesti possono muoversi e trasmettersi anche con gli impatti.

Conan, il batterio indistruttibile trovato a Chernobyl

L’indistruttibilità del batterio Conan lo si evince anche dal fatto che ad esempio è stato in luoghi dove la vita sembra impossibile, come nell’area contaminata di Chernobyl. Pensate che in questa zona il Deinococcus radiodurans è stato trovato in condizioni di piena vitalità nonostante appunto l’intensa radioattività.

Secondo Kaliat Ramesh, ingegnere esperto di materiali sottoposti a condizioni estreme, i risultati su Conan il batterio possono cambiare la prospettiva scientifica sull’origine della vita. Infatti, la possibilità che microrganismi possano essere trasferiti da un pianeta all’altro porta a considerare alternativi scenari evolutivi.