Concorso magistratura 2024: spunta la riapertura dei termini

Sono stati recentemente pubblicati due avvisi significativi riguardanti i concorsi per magistrato banditi il 18 ottobre 2022 e l’8 aprile 2024. Questi concorsi offrono ciascuno 400 posti e le ultime novità sono di particolare interesse per i candidati.

Concorso magistratura 2024: ecco la riapertura dei termini

Per il concorso bandito il 18 ottobre 2022, i risultati delle prove scritte sono stati pubblicati oggi, 23 maggio 2024. A partire dalle ore 15:00, i risultati saranno affissi all’albo ufficiale. I candidati possono consultare l’elenco degli idonei anche sul sito ufficiale del concorso. Questa pubblicazione rappresenta un momento cruciale per i partecipanti, che finalmente sapranno se hanno superato le prove scritte e potranno accedere alle successive fasi del concorso.

Per quanto riguarda il concorso bandito l’8 aprile 2024, c’è una novità significativa: con un decreto ministeriale del 21 maggio 2024, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Questo decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 42 il 24 maggio 2024. La riapertura dei termini offre un’importante opportunità a coloro che non sono riusciti a presentare la domanda entro i termini iniziali.

Gli interessati potranno presentare le loro domande dalle ore 12:00 del 24 maggio 2024 fino alle ore 12:00 del 1 giugno 2024. Questo periodo di riapertura consente ai potenziali candidati di completare e inviare le loro domande in un arco di tempo limitato, garantendo un’ulteriore chance per partecipare al concorso.