Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha confermato l’imminente uscita del nuovo bando del MIC, finalizzato a 100 assunzioni.

Annunciato il nuovo Concorso del MIC per il 2023: il bando

Durante l’evento “Italia Vincente” di Fratelli d’Italia, organizzato in occasione del primo anniversario del governo, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha annunciato che a breve uscirà il nuovo bando relativo al concorso del MIC 2023, grazie al quale verranno assunte 100 risorse.

Il concorso sarà pubblicato sulla piattaforma inPA, oltre al portale del MIC nella sezione dedicata. Ancora non c’è alcuna certezza sulle date, ma il bando sarà disponibile entro dicembre 2023.

I dettagli del bando: chi può partecipare e le materie d’esame

Le figure ricercate sono biologi, chimici, ingegneri e fisici, principalmente laureati, con esperienza già pluriennale nel campo, e con specifiche skills e responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione in albi professionali.

Le prove del concorso comprenderanno valutazioni inerenti conoscenze in campo informatico e della lingua inglese, abilità ritenute fondamentali per l’assunzione. Al momento, tuttavia, non esiste ancora un manuale specifico per il concorso. Gli argomenti oggetto d’esame, secondo le ultime indiscrezioni, usciranno nel prossimo bando, dove saranno anche specificate con precisione le figure che potranno parteciparvi.