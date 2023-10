In materia di sondaggi politici, le proiezioni di Tecnè hanno rimarcato che Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia, continuando a ottenere la percentuale più alta di gradimento espressa dal campione intervistato. A distanza di un anno dalla vittoria delle elezioni, dunque, il partito del premier Giorgia Meloni continua a restare saldamente in posizione.

Sondaggi politici: sale ancora Fratelli d’Italia. Segue il Partito Democratico

A distanza di poco più di dodici mesi dalla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre 2022, Tecnè ha rivelato quali sono le intenzioni di voto degli elettori italiani nel caso in cui venissero chiamati oggi alle urne.

Stando al campione intervistato da Tecnè, FdI si attesta nei sondaggi al 28,6%, mostrando una flessione di +0,2% rispetto ai dati raccolti la settimana precedente.

Il secondo partito italiano, stando al gradimento espresso dal campione, è ancora il Partito Democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein che ottiene il 19,4% (+0,1%).

Seguono, poi, il Movimento 5 Stelle al 16,4% (-02%), Forza Italia al 10,1% (+0,1%), la Lega al 9,1%; Azione al 3,7% (+0,1%); Verdi e Sinistra al 3,3% (-0,2%); Italia Viva al 2,3% (-0,1%); +Europa al 2,2% (-0,1%).

L’intervista

Per quanto riguarda il consenso per tipo di coalizione, il centrodestra è dato al 48,5%, il centrosinistra al 24,9% mentre il “campo largo” si attesta al 41,3%.

Il 42,1% del campione, inoltre, ha affermato di avere fiducia nel Governo guidato dalla Meloni, il 50% ha dichiarato di non avere fiducia mentre il 7,9% ha preferito non esprimere alcuna opinione.

Il 43,4% degli intervistati, poi, ha espresso giudizi positivi sul primo anno di Governo Meloni mentre a esprimere giudizi negativi è stato il 46,8%. Allo stesso modo, se il 36,5% del campione ha giudizi positivi sulle politiche in materia di immigrazione dell’esecutivo, il 50,8% ha una visione della gestione della crisi migratoria assolutamente negativa.

Infine, interrogati sulla decisione del Governo di procedere con la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, il campione si divide quasi in parti uguali. Il 45,6%, infatti, si è detto favorevole all’iniziativa mentre il 44,8% si è detto contrario.