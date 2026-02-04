Condanna di un comico per offese a veterani di guerra in Russia

Il comico Artemy Ostanin è stato condannato a quasi sei anni di carcere per battute considerate offensive.

La recente sentenza di un tribunale di Mosca ha portato alla condanna del comico Artemy Ostanin a una pena di cinque anni e nove mesi di carcere. Questa decisione è emersa dopo che Ostanin è stato ritenuto colpevole di incitamento all’odio e di offesa dei sentimenti religiosi attraverso alcune battute pronunciate durante le sue esibizioni lo scorso anno.

Ostanin, un giovane comico della città di Yeysk, è stato arrestato in Bielorussia nel marzo dopo che un gruppo noto come Call of the People, che denuncia pubblicamente le azioni dei russi, ha sporto denuncia contro di lui. Il comico è accusato di aver deriso i veterani di guerra che hanno perso arti durante il conflitto in Ucraina.

Le accuse e il processo

Durante il processo, iniziato il 12 gennaio, il procuratore ha chiesto una condanna di cinque anni e undici mesi, insieme a una multa di 300.000 rubli, pari a circa 3.900 dollari. Ostanin ha sempre negato di aver voluto offendere i veterani, affermando che le sue battute erano state estrapolate dal contesto. La sua difesa ha anche citato un’analisi linguistica che non ha rilevato elementi di odio nelle battute incriminate.

Le circostanze dell’arresto

Il comico ha descritto in aula come, durante il suo arresto in Bielorussia, sarebbe stato vittima di abusi fisici, tra cui percosse e torture elettriche. Ostanin ha riportato una frattura spinale a causa di questi maltrattamenti, ma le autorità bielorusse hanno categoricamente negato le sue accuse.

Il contesto della libertà di espressione in Russia

Il caso di Ostanin è emblematico delle crescenti tensioni in Russia riguardo alla libertà di espressione. Organizzazioni per i diritti umani, come Memorial, hanno designato il comico come prigioniero politico, evidenziando come l’attuale regime stia cercando di silenziare le voci dissenzienti attraverso intimidazioni e persecuzioni legali.

In un contesto in cui il governo russo ha etichettato il lavoro di media indipendenti come “indesiderabile” e ha messo sotto pressione i giornalisti, la situazione di Ostanin solleva interrogativi sulla capacità degli artisti di esprimere liberamente le loro opinioni senza timore di ritorsioni severe.

Il caso di altri perseguitati

Altri casi simili, come quello di Alexander Kachkurkin, un giovane specialista IT ucraino deportato in Russia e accusato di tradimento, mettono in luce una preoccupante tendenza di persecuzione nei confronti di chi esprime dissentimento o proviene da contesti considerati ostili dal governo russo. La rapidità con cui questi processi si svolgono spesso solleva dubbi sulla loro equità e legittimità.

In conclusione, la condanna di Artemy Ostanin non è solo una questione di giustizia individuale, ma rappresenta anche un campanello d’allarme per la libertà di espressione in Russia. La sua situazione è un simbolo delle sfide cui devono affrontare gli artisti e i cittadini che osano criticare il regime attuale.