Condizionatore portatile senza tubo: il migliore del 2021

Per trovare un po' di sollievo dal caldo estivo, il condizionatore portatile senza tubo è l'apparecchio ideale grazie ai tantissimi benefici.

Con il caldo di questi giorni, è bene trovare un po’ di sollievo e di frescura. Sono diversi i metodi ed elettrodomestici che possono aiutare, ma il migliore è il condizionatore portatile senza tubo. Vediamo come funziona e quale scegliere.

Condizionatore portatile senza tubo

Uno strumento molto piccolo e comodo al tempo stesso che nasce con lo scopo di rinfrescare e dare un po’ di sollievo durante le giornate particolarmente assolate e calde. Considerato una efficace e valida alternativa ai condizionatori fissi, il condizionatore portatile emette aria fredda nella stanza. Non è dotato di tubo e neanche di unità esterna.

Al momento della scelta di questo strumento bisogna considerare la struttura e quindi le sue dimensioni, soprattutto se si abita in una casa che non è molto grande e non ha molto spazio. I modelli in commercio hanno dimensioni molto contenute, per cui si adattano molto bene anche in ambienti che non sono grandi. Inoltre, un condizionatore portatile senza tubo ha un apparato tecnologico molto semplice e usa esclusivamente aria e acqua.

Alcuni modelli sono dotati di rotelle in modo da spostarlo con maggiore facilità da un luogo all’altro della casa. Sono dotati di una serie di funzioni e accessori in modo da regolare l’apparecchio anche in base all’aria fresca, alla temperatura e alla durata della sessione che si vuole ottenere. La funzione timer è molto importante in quanto consente di preimpostarlo all’orario che si desidera.

Essendo portatili e senza tubo, sono molto maneggevoli e facili da usare. Sono anche dotati di un display in modo da selezionare le modalità disponibili e impostare il timer in base all’opzione preferita, il che aiuta a monitorare costantemente l’apparecchio per averlo sempre funzionante.

Condizionatore portatile: benefici

Un apparecchio del genere è comodo e pratico. Inoltre, essendo il condizionatore portatile senza tubo risulta facilmente spostabile da una stanza all’altra in modo da rinfrescare ogni angolo e ambiente durante le giornate assolate. Per chi cerca una soluzione per rinfrescare la propria casa, questo modello è considerato assolutamente l’ideale tra i tanti in commercio.

Non ha bisogno di installazioni od opere murarie. Basta accenderlo alla presa di corrente affinché emetta aria fredda per rinfrescare l’ambiente dal caldo estivo. Inoltre, permette un risparmio maggiore sia in termini economici, ma anche di tempo e la pulizia del filtro risulta molto più facile e semplice.

Non avendo un tubo esterno, risulta anche meno ingombrante ed è dotato di un serbatoio per accumulare l’acqua che bisogna svuotare e di un tubo flessibile che si può appoggiare alla finestra in modo da espellere aria calda. Uno strumento mobile e trasportabile da una stanza all’altra, anche grazie alle rotelle di cui alcuni modelli sono dotati.

Si può spostare in qualsiasi zona della casa ed è possibile attivarlo senza operazioni o costi extra. Costano molto meno e la manutenzione è semplice e facile senza bisogno di contattare un esperto del settore. Inoltre, il condizionatore portatile senza tubo permette di risparmiare energia.

Il miglior condizionatore portatile

Tra i tanti modelli che si trovano in commercio, il migliore, al momento, secondo gli esperti e consumatori, è sicuramente Artic Cube che permette di rinfrescare in modo ecologico e semplice qualsiasi stanza della casa. Si tratta di un mini condizionatore portatile molto facile da usare dal momento che bisogna mettere l’acqua, collegarlo e accenderlo.

Dotato di ben tre velocità di ventilazione in modo da consentire un controllo preciso della potenza e garantire un ottimo raffreddamento in ogni casa. Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità ed è spinta contro un filtro bagno. In seguito evapora e rilascia aria fredda rinfrescando la casa.

E’ riconosciuto come il miglior condizionatore portatile grazie proprio alla sua facilità di utilizzo, ai benefici e al rapporto qualità prezzo

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Aric Cube è un modello di mini condizionatore portatile molto silenzioso, perfetto anche per la notte. Emana una luce che rilassa e aiuta a riposare bene. La soluzione ideale in quanto l’aria che espelle è fresca ed ecologica, oltre che potente. Grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua, rinfresca e raffredda ogni ambiente in maniera efficace e in pochissimi minuti.

I filtri hanno una durata di ben 8 ore e non usa gas o refrigeranti chimici per cui è possibile usarlo in tutta tranquillità. Non solo rinfresca la casa, ma ha anche il compito di umidificare e purificare ogni ambiente. Permette di godere di aria fresca in qualsiasi ambiente della casa.

Dal momento che Artic Cube è originale ed esclusivo, non si può ordinare online oppure nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto. L’utente deve collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. Il prodotto è in promozione al costo di 59€ per una confezione e all’interno è possibile trovare anche il cavo di alimentazione, oltre alle istruzioni per l’uso. La spedizione è gratis. Il pagamento si effettua con queste modalità: Paypal, carta di credito o in contanti al corriere.

