La nota ballerina ucraina non parteciperà a "Ballando on the road": il suo racconto.

Con un video sui social, la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina ha annunciato di avere una malattia agli occhi e, per questo motivo, non potrà partecipare a “Ballando on the road”. Ma ecce cosa ha detto.

Anastasia Kuzmina non parteciperà a Ballando on the road

Brutte notizie per i tanti fan della nota ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, ballerina di punta del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” A causa infatti di un serio problema di salute agli occhi, Anastasia non potrà partecipare a “Ballando on the road” questo fine settimana, proprio per dedicarsi alla sua salute. Ma, che tipo di malattia ha la ballerina? Attraverso un video sui social, è la stessa Anastasia Kuzmina a rivelarlo.

La confessione di Anastasia Kuzmina: “Ho praticamente perso la vista da un occhio”

Anastasia Kuzmina ha una rara infezione agli occhi. E’ stata lei stessa, con un video sui social, ad aggiornare i suoi fan sulla sua malattia. Nel video la ballerina indossa un paio di occhiali neri, ma ecco cosa ha detto: “la situazione non è semplice, è abbastanza complessa, come dice il professore che mi segue. Ringrazio Anna Carlucci che mi ha messo in queste mani divine, Milly che mi chiama tutti i giorni per sapere come sto e tutti quelli che mi stanno dando amore. Purtroppo devo darvi brutte notizie. Sono stata un pò assente in questi giorni per via di una infezione abbastanza grave, e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro.” A questo punto Anastasia ha detto appunto che non potrà esserci a “Ballando on the road” per curarsi. Infine ha cercato di sdrammatizzare un pò: “è un pò di sfiga ma troverà rimedi contro il malocchio, un pò di sfortuna davvero, è un caso di sfortuna, come lo è stato anche il mio incidente con la caviglia, capita.”